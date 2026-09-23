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कोरोना संक्रमण की आशंका पर दर्ज मुकदमा हाईकोर्ट ने क्यों किया खारिज, कही ये बात

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की आशंका के आधार पर दर्ज मुकदमे में दो आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही रद कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की कोरोना जांच निगेटिव आने के बावजूद केवल आशंका और अनुमान के आधार पर मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.



यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने फैजान और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में दिया. मामला जौनपुर के शाहगंज थाने से जुड़ा है. पुलिस ने 2 अप्रैल 2020 को सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. आरोप था कि वे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक सभा में शामिल होकर लौटे थे और परिवार के साथ घर में रह रहे थे. पुलिस को आशंका थी कि वे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं. दोनों को चिकित्सकीय जांच के बाद पृथकवास केंद्र भेजा गया था.



आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चिकित्सकीय जांच में दोनों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इसके बावजूद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 307 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल कर दिया. इसके बाद निचली अदालत ने संज्ञान लेकर उन्हें तलब किया.