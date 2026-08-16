बिना ठोस आधार बी-क्लास हिस्ट्रीशीट खोलना व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता में गंभीर हस्तक्षेप : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सतेंद्र उर्फ डॉक्टर के खिलाफ वर्ष 2020 में खोली गई बी-क्लास हिस्ट्रीशीट को रद्द किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 10:55 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद रहे सतेंद्र उर्फ डॉक्टर के खिलाफ वर्ष 2020 में खोली गई बी-क्लास हिस्ट्रीशीट को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि महज कई मुकदमे दर्ज होने से किसी व्यक्ति को पेशेवर या विशेषज्ञ अपराधी नहीं माना जा सकता. बी-क्लास हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए पुलिस को ठोस सामग्री के आधार पर यह संतुष्टि करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ लगातार निगरानी आवश्यक है.
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सतेंद्र उर्फ डॉक्टर की याचिका स्वीकार करते हुए प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 27 फरवरी 2020 को हिस्ट्रीशीट खोलने की मंजूरी और उसके आधार पर तैयार हिस्ट्रीशीट को निरस्त कर दिया. याचिकाकर्ता के खिलाफ मेजा थाने में आठ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे.
कोर्ट ने पाया कि इन मामलों में एक में अंतिम रिपोर्ट लग चुकी थी, कुछ मामलों में याचिकाकर्ता को जमानत मिल चुकी थी, एक मामले में समझौते के बाद हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और 2015 के एक गंभीर मामले में पुलिस ने उसे आरोपपत्र से बाहर कर दिया था. इसके अलावा हिस्ट्रीशीट खोलने के प्रस्ताव से पहले पांच वर्षों में उसके खिलाफ कोई नया अपराध दर्ज नहीं हुआ था.
बी-क्लास हिस्ट्रीशीट के लिए पेशेवर अपराधी होना जरूरी : हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के नियम 228 और 229 का उल्लेख करते हुए कहा कि बी-क्लास हिस्ट्रीशीट मुख्य रूप से पुष्ट और पेशेवर अपराधियों के लिए है. इसका संबंध ऐसे अपराधियों से है जो चोरी, ठगी, जालसाजी, तस्करी, गुंडागर्दी आदि जैसे अपराधों में पेशेवर तौर पर संलिप्त हों. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का आक्रामक स्वभाव होना या अलग-अलग मामलों में फंसना मात्र उसे पेशेवर अपराधी की श्रेणी में नहीं डालता.
कोर्ट ने यह भी कहा कि बी-क्लास हिस्ट्रीशीट के कारण व्यक्ति पर लंबे समय तक निगरानी रखी जा सकती है. उसके आवागमन, गतिविधियों और आचरण की जानकारी पुलिस एकत्र कर सकती है. इसलिए ऐसी कार्रवाई व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता पर गंभीर प्रभाव डालती है.
खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मंजूरी महज ‘रबर स्टांप’ जैसी थी. मंजूरी देते समय यह दर्ज नहीं किया गया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता को पेशेवर या विशेषज्ञ अपराधी क्यों माना गया. कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्रीशीट खोलने की शक्ति का इस्तेमाल अत्यंत सावधानी और विवेक के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ता है.
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का भी उल्लेख किया. कहा कि निगरानी के नाम पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता में इस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. ऐसी कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में उचित हो सकती है, जहां व्यक्ति वास्तव में समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो और वह पेशेवर अपराध का जीवन जी रहा हो.
कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज के 27 फरवरी 2020 के आदेश और उसके आधार पर खोली गई बी-क्लास हिस्ट्रीशीट को निरस्त कर दिया. आदेश की प्रति प्रयागराज के पुलिस आयुक्त समेत संबंधित पुलिस अधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया गया.
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