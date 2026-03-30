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हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में चूक पर जताई नाराज़गी; वकालतनामे के बिना अपील स्वीकार करने पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा सेंट्रल जेल और महानिबंधक कार्यालय से जवाब तलब किया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 9:48 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी के बगैर कैदी की ओर से केवल पर्चा लगाकर आपराधिक अपील दाखिल किए जाने के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है. अदालत ने महानिबंधक कार्यालय से जवाब मांगा है कि आखिर किस नियम के तहत ऐसी अपीलों को स्वीकार किया जा रहा है. न्यायमूर्ति सीडी सिंह एवं न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधीक्षक सेंट्रल जेल आगरा से भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और जेल मैनुअल के प्रावधानों के बावजूद कैदी की सजा के खिलाफ समय पर 'जेल अपील' क्यों दाखिल नहीं की गई.

10 साल की देरी से दाखिल हुई मुनेश की अपील: यह सख्त आदेश अदालत ने मुनेश नामक कैदी की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जो सजा के खिलाफ 3824 दिन की भारी देरी से दाखिल की गई है. कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि अपीलार्थी 22 मई 2015 से जेल में बंद है, लेकिन इतने वर्षों तक उसकी कोई अपील दाखिल नहीं की गई. सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्राधिकारियों को पहले ही यह आदेश दिया है कि यदि रिश्तेदार या एजेंट के माध्यम से अपील दाखिल नहीं होती, तो जेल प्रशासन को पहल करनी होगी. जेल प्राधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे कैदी को जेल अपील दाखिल करने के लिए वकील सहित सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएं.

जेल अधिकारियों के संवैधानिक कर्तव्यों पर सवाल: नियमों के मुताबिक, सजा सुनाए जाते ही फैसले की कॉपी जेल प्राधिकारी के माध्यम से कैदी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए. यदि कैदी उच्च अदालत में अपील करना चाहता है, तो उसे कानूनी सहायता प्रदान करना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि कैदी का संवैधानिक अधिकार और अधिकारियों की ड्यूटी है. जेल मैनुअल के प्रस्तर 77 में स्पष्ट रूप से किसी रिश्तेदार या एजेंट को कैदी की ओर से अपील दाखिल करने का अधिकार दिया गया है.

अवैध तरीके से अपील स्वीकार करने पर रोक: जेल मैनुअल के अनुसार, जेल अधीक्षक, जेलर या डिप्टी जेलर के सत्यापन के बाद ही ऐसी अपीलें आधिकारिक तौर पर दाखिल की जा सकती हैं. इसके बावजूद, नियमों को ताक पर रखकर कैदी से बिना अधिकृत हुए ही साधारण पर्चों पर अपीलें दाखिल हो रही हैं और महानिबंधक कार्यालय उन्हें स्वीकार कर रहा है. हाईकोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अब विस्तृत जवाबदेही तय करने का मन बना लिया है. कोर्ट के इस कड़े रुख से आने वाले समय में जेलों के भीतर बंद कैदियों को समय पर कानूनी न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.

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