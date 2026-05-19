इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी के रिश्तेदारों को पुलिस का परेशान करना 'औपनिवेशिक प्रथा'
हाईकोर्ट ने आरोपी के माता-पिता को प्रताड़ित करने को औपनिवेशिक प्रथा और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए पुलिस आयुक्त, उपायुक्त से हलफनामा मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:44 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी आरोपी के रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना या बेवजह परेशान करना एक 'औपनिवेशिक प्रथा' है. अदालत ने साफ किया कि पुलिस का यह अमानवीय रवैया भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को दी गई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी का सीधा उल्लंघन करता है. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. पीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में पुलिस के पास फरार आरोपी का सटीक पता लगाने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए कई उन्नत वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं, न कि उसके निर्दोष रिश्तेदारों को डराना-धमकाना.
करछना प्रयागराज के दंपति ने लगाई थी गुहार: माननीय उच्च न्यायालय की यह खंडपीठ करछना, प्रयागराज के एक पीड़ित दंपति मुनिता देवी और अन्य द्वारा दायर की गई आपराधिक याचिका पर विस्तृत सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में पीड़ित माता-पिता द्वारा प्रयागराज पुलिस पर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न किए जाने का बेहद गंभीर आरोप लगाया गया था. यह उत्पीड़न कथित तौर पर उनके बालिग बेटे के खिलाफ स्थानीय थाने में दर्ज एक नई एफआईआर के कारण पुलिस द्वारा किया जा रहा है. पीड़ित के बेटे पर एक लड़की (शिकायतकर्ता की बेटी) को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप स्थानीय पुलिस द्वारा लगाया गया है.
दिनभर थाने में बिठाने पर कोर्ट सख्त: खंडपीठ को मामले की हकीकत बताते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि फरार प्रेमी जोड़े का पता लगाने के नाम पर पुलिस याचिकाकर्ताओं को रोज़ाना प्रताड़ित करने के लिए थाने बुलाती है. उन्हें बिना किसी कानूनी आधार के पूरे दिन थाने के अंदर जबरन बिठाए रखती है और रात होने पर केवल शाम को ही घर जाने दिया जाता है. इसके साथ ही पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यह चौंकाने वाला दावा भी किया कि कुछ स्थानीय पुलिसकर्मी इस मामले को रफा-दफा करने के लिए उनसे अवैध रूप से मोटी रकम की मांग कर रहे थे.
पुलिस कमिश्नर और उपायुक्त को नोटिस: पुलिस की इस मनमानी और अवैध वसूली पर कड़ी कानूनी आपत्ति जताते हुए खंडपीठ ने पुलिस उपायुक्त (यमुनापार, प्रयागराज) और थाना प्रभारी (करछना, यमुना नगर) को कड़े निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अपने-अपने व्यक्तिगत हलफनामे दायर करके यह स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में इन बुजुर्ग याचिकाकर्ताओं को रोज़ाना नियम विरुद्ध थाने बुलाया जा रहा है. इसके साथ ही पीठ ने यह भी लिखित में जानना चाहा है कि क्या याचिकाकर्ताओं की पुलिस को किसी अन्य आपराधिक मामले में तलाश है.
अदालत ने इस जनहित से जुड़ी याचिका में पुलिस आयुक्त, प्रयागराज और पुलिस उपायुक्त, यमुनापार को भी आधिकारिक रूप से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया है. इस बीच, अदालत ने सभी प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे संबंधित एफआईआर के सिलसिले में याचिकाकर्ताओं को किसी भी बहाने से अब थाने न बुलाएं, न ही उन्हें हिरासत में लें और न ही उन्हें किसी भी तरह की धमकी दें.
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