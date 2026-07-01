इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- "आय का स्रोत संदिग्ध होना मात्र मनी लॉन्ड्रिंग नहीं", संजय धीमान को मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में संजय धीमान को जमानत देते हुए कहा कि केवल कर कानूनों का उल्लंघन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:33 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनशोधन (पीएमएलए) के एक मामले में आरोपी संजय कुमार उर्फ संजय धीमान को जमानत देते हुए कहा कि जब अनुसूचित अपराध का आधार ही नहीं बचा, तब उससे अर्जित धन को प्रथम दृष्टया "प्रोसीड्स ऑफ क्राइम" नहीं माना जा सकता.
न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने कहा कि ईडी ने हिमाचल प्रदेश की जिन छह एफआईआर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आधार बनाया था, उनमें जांच एजेंसी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और चार मामलों में अदालतें उसे स्वीकार भी कर चुकी हैं. ऐसे में ECIR की बुनियाद ही कमजोर हो जाती है. अदालत ने यह भी कहा कि याची न तो हिमाचल प्रदेश की मूल एफआईआर में आरोपी था और न ही वहां के स्टोन क्रशर का मालिक.
कर उल्लंघन मात्र नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी यह भी नहीं दिखा सकी कि याची की कोई संपत्ति अनुसूचित अपराध से अर्जित (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आय का स्रोत संदिग्ध या कर कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा होना मात्र उसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बना देता. पीएमएलए लागू करने के लिए अनुसूचित अपराध और उससे अर्जित संपत्ति का स्पष्ट संबंध स्थापित होना आवश्यक है.
करीब 18 महीने की हिरासत, जांच पूरी होने, सह-आरोपी को पहले से जमानत मिलने तथा मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की संभावना न होने को देखते हुए हाईकोर्ट ने संजय कुमार उर्फ संजय धीमान को सशर्त जमानत दे दी. अदालत ने यह भी दोहराया कि बेल नियम है, जेल अपवाद.
यह भी पढ़ें- यूपी एसटीएफ का एक्शन; फर्जी फास्टैग से सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाले दो सगे भाई गिरफ्तार