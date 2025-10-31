ETV Bharat / state

अध्यापकों के समय से स्कूल पहुंचने का तंत्र तैयार करे सरकार: हाईकोर्ट

गांवों के गरीब छात्रों के शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के दिए निर्देश.

October 31, 2025

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांवों के गरीब छात्रों के शिक्षा पाने के अधिकार सहित जीवन व समानता के अधिकारों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की समय से उपस्थिति का तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने बांदा की अध्यापिका इंद्रा देवी व लीना सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मुख्य सचिव इसी मुद्दे को लेकर बैठक कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर इस मामले में जानकारी मांगी है.

इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि सरकार ऐसी नीति लागू करे जिससे विभागों में कर्मचारियों व शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित हो सके ताकि गांव के गरीब बच्चे शिक्षा पाने से वंचित न रहें.

कोर्ट ने कहा कि दैश की स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने जमीनी स्तर पर अध्यापकों की समय से उपस्थिति का तंत्र नहीं बनाया जिससे हाईकोर्ट में याचिकाएं आ रही हैं. वर्तमान तकनीकी युग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समय से उपस्थिति कराई जा सकती है. यदि कोई कभी देरी से आता है तो दस मिनट की देरी की छूट दी जा सकती है बशर्ते यह आदतन न हो. सभी अध्यापकों को हर दिन तय समय पर शैक्षिक संस्थानों में हाजिर होना चाहिए.

कोर्ट ने याचियों की पहली गलती और भविष्य में गलती न दोहराने के आश्वासन पर उन्हें क्षमा कर दिया. याचियों ने कहा कि भविष्य में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराती रहेंगी. इसी के साथ कोर्ट ने याचियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही रद्द कर दी.

