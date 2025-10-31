ETV Bharat / state

अध्यापकों के समय से स्कूल पहुंचने का तंत्र तैयार करे सरकार: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश. ( etv bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांवों के गरीब छात्रों के शिक्षा पाने के अधिकार सहित जीवन व समानता के अधिकारों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की समय से उपस्थिति का तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने बांदा की अध्यापिका इंद्रा देवी व लीना सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मुख्य सचिव इसी मुद्दे को लेकर बैठक कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर इस मामले में जानकारी मांगी है. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि सरकार ऐसी नीति लागू करे जिससे विभागों में कर्मचारियों व शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित हो सके ताकि गांव के गरीब बच्चे शिक्षा पाने से वंचित न रहें.