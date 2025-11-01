ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी की टीचर का ट्रांसफर करने के दिए आदेश; ग्रामीणों ने खराब बर्ताव की शिकायत की थी

कोर्ट ने शिक्षिका को कहा, यदि वे लिखकर देतीं हैं कि वह अपना बर्ताव सुधार लेंगी, तो उनका तबादला कर दिया जाएगा.

Etv Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी की टीचर का ट्रांसफर करने के दिए आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका के खराब बर्ताव की शिकायत को लेकर ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षिका को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि यदि शिक्षिका अपना बर्ताव भविष्य में सुधारने की अंडरटेकिंग के साथ स्थानांतरण का प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत नहीं करती है तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाए.

झांसी के परमलाल और 20 अन्य ग्रामीणों की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक के संविलयन विद्यालय गड़वा की इंचार्ज अध्यापिका चंदादेवी विद्यालय समय से नहीं आती हैं. बच्चों से खराब बर्ताव करती हैं, मारपीट करती हैं और शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेती हैं.

ग्रामीणों की शिकायत पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया. चन्दादेवी ने अपने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी लेकिन, विभागीय कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा. याचियों का कहना था कि इसके बावजूद अधिकारी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे.

कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाई है. अंतिम आदेश पारित करने पर रोक नहीं है. कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को कार्रवाई नहीं करने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा. इस दौरान चंदादेवी के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उनका स्थानांतरण उसी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय में कर दिया जाए.

इस पर कोर्ट ने चन्दा देवी को अधिकारियों को इस अंडरटेकिंग के साथ प्रत्यावेदन देने के लिए कहा है कि वह भविष्य में अपना बर्ताव सुधार लेंगी. इस प्रत्यावेदन पर उनका स्थानांतरण दूसरे विद्यालय में कर दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि यदि वह एक सप्ताह में अंडरटेकिंग और प्रत्यावेदन नहीं देती हैं तो निदेशक अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें.

ये भी पढ़ेंः अध्यापकों के समय से स्कूल पहुंचने का तंत्र तैयार करे सरकार: हाईकोर्ट

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT NEWS
HIGH COURT NEWS
JHANSI TEACHER TRANSFER ORDER
JHANSI NEWS
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.