इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी की टीचर का ट्रांसफर करने के दिए आदेश; ग्रामीणों ने खराब बर्ताव की शिकायत की थी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका के खराब बर्ताव की शिकायत को लेकर ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षिका को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि यदि शिक्षिका अपना बर्ताव भविष्य में सुधारने की अंडरटेकिंग के साथ स्थानांतरण का प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत नहीं करती है तो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाए.

झांसी के परमलाल और 20 अन्य ग्रामीणों की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक के संविलयन विद्यालय गड़वा की इंचार्ज अध्यापिका चंदादेवी विद्यालय समय से नहीं आती हैं. बच्चों से खराब बर्ताव करती हैं, मारपीट करती हैं और शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेती हैं.

ग्रामीणों की शिकायत पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया. चन्दादेवी ने अपने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी लेकिन, विभागीय कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा. याचियों का कहना था कि इसके बावजूद अधिकारी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे.