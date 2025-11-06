ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेजों में नाम और लिंग बदलने का दिया आदेश, परिषद के आदेश को बताया गैर कानूनी

कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, बरेली के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दस्तावेजों में नाम और लिंग बदलने से मना कर दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:51 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में लिंग परिवर्तन करने वाले ट्रांसजेंडर के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम और लिंग परिवर्तित करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता शरद रोशन सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, बरेली के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याची के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम और लिंग परिवर्तन करने से मना कर दिया था. कोर्ट ने परिषद् के आदेश को गैर कानूनी माना.

याचिकाकर्ता शरद रोशन सिंह को लिंग परिवर्तन (महिला से पुरुष) सर्जरी के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पहचान और जेंडर परिवर्तन प्रमाण-पत्र जारी किया था. इसके बाद उन्होंने अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में नाम और लिंग परिवर्तन के लिए परिषद् के समक्ष आवेदन किया. परिषद ने यह कहते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया कि देर से नाम सुधारने की कोई प्रक्रिया नहीं है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 इस पर लागू नहीं होता. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.

याची के वकील अश्वनी कुमार शर्मा व आकाश कुमार शर्मा का कहना था कि याची का उनके दस्तावेज में नाम न बदलना ट्रांसजेंडर अधिनियम का उल्लंघन है. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि संबंधित अधिकारियों ने अधिनियम, 2019 की धारा 20 की अवहेलना की है, जो एक विशेष कानून है और अन्य सभी कानूनों पर वरीयता रखता है. साथ ही, अधिनियम के नियम 5(3) और उसके अनुलग्नक-1 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शैक्षिक प्रमाण-पत्रों सहित सभी आधिकारिक दस्तावेजों में नाम, लिंग और फोटो बदलने का अधिकार प्राप्त है.

कोर्ट ने ‘जेन कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की निष्क्रियता से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है. कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 के परिषद के आदेश को रद्द करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के शैक्षिक दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन कर नए प्रमाण-पत्र जारी करें.

