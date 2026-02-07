ETV Bharat / state

यूपी कांस्टेबल भर्ती 2015 बैच के 172 सिपाहियों की सीनियरिटी पर 2 माह में फैसला लो, Allahabad High Court का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2015 बैच के 172 सिपाहियों के वरिष्ठता विवाद पर एडीजीपी कार्मिक को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने विवेक कुमार त्रिपाठी व 71 अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता शैलजा कांत त्रिपाठी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. याचियों का कहना है कि उनकी वरिष्ठता निर्धारण में 26 दिन की कटौती की गई है, जो सेवा नियमावली के विपरीत है. याचियों ने दो दिसंबर 2015 को जेटीसी के लिए पुलिस लाइन में आमद दर्ज कराई थी लेकिन विभाग के रिकॉर्ड में उनकी ज्वाइनिंग की तारीख 28 दिसंबर 2015 दर्ज कर दी गई.



हज 26 दिन के इस अंतर के कारण ये कांस्टेबल अपने ही बैच के अन्य कर्मचारियों से जूनियर हो गए जिससे भविष्य में उनके प्रमोशन पर संकट खड़ा हो गया था. याचियों के अधिवक्ता शैलजा कांत त्रिपाठी ने तर्क दिया कि आमद के समय मेस के अग्रिम शुल्क के रूप में तीन हजार रुपये जमा किए गए थे. कोर्ट ने कहा कि जवान जब पुलिस लाइन में मौजूद थे और मेस की रसीद कट रही थी तो रिकॉर्ड में देरी से ज्वाइनिंग दिखाना गलत है. यह भी सामने आया कि गोरखपुर के एसपी साउथ ने अप्रैल 2023 में ही अपनी जांच रिपोर्ट में विभाग की गलती स्वीकार कर ली थी. इसके बावजूद पुलिस मुख्यालय ने रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया.





श्रमिक कल्याण योजना में लाभ से वंचित करने के मामले में जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मकार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता एवं क्षमता पेंशन योजना से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने याची के अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय व सरकारी वकील को सुनकर दिया है. याची कृष्णपाल सिंह ने श्रम विभाग की योजना के तहत वित्तीय सहायता देने की मांग की. याची की पत्नी पंजीकृत असंगठित श्रमिक थीं, जिनकी मृत्यु के बाद उन्होंने एक अप्रैल 2023 को योजना के तहत आवेदन किया था. उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने पांच जून 2024 को प्रार्थना पत्र देकर लंबित आवेदन पर निर्णय लेने का अनुरोध किया. उन्हें नौ सितंबर 2025 को एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि उनका आवेदन 17 सितंबर 2023 के आदेश से निरस्त कर दिया गया है लेकिन उस पत्र के साथ निरस्त वाले आदेश की कॉपी संलग्न नहीं थी. इस कारण उन्हें पहले आदेश की जानकारी नहीं हो सकी और वह समय पर उसे चुनौती नहीं दे पाए.