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हाईकोर्ट का आदेश: यूपी के सभी परिषदीय शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेजों की होगी जांच, STF करेगी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

कुसुमलता याचिका पर सुनवाई में खुला फर्जीवाड़े का राज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों और दूसरे व्यक्तियों के प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कक्षा एक से आठ तक के सभी कार्यरत शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और समस्त शैक्षिक अभिलेखों की नए सिरे से जांच कराने का सख्त आदेश दिया है. इस आदेश के तहत सभी शिक्षकों को संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए कार्यालय से सूचना जारी होने के महज एक सप्ताह के भीतर अपने सभी मूल दस्तावेज जमा करने होंगे. न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि इस जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

कुसुमलता की याचिका पर सुनवाई के दौरान खुला फर्जीवाड़ा: न्यायालय ने यह ऐतिहासिक आदेश कुसुमलता नामक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है. सुनवाई के दौरान विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि याचिकाकर्ता ने गोरखपुर के बरईपार विद्यालय में कार्यरत एक अन्य शिक्षिका के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से नौकरी हासिल की है. एसटीएफ ने कोर्ट को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुईं और न ही अपनी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर सकीं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से पूर्व में दी गई बीमारी की दलील के बावजूद अगली सुनवाई में उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ.

दो दशकों से चले आ रहे फर्जीवाड़े पर कोर्ट ने जताई चिंता: कोर्ट ने जांच के दौरान सामने आए गंभीर तथ्यों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों या दूसरों के प्रमाणपत्रों पर नौकरियां ली गई हैं. कई मामलों में तो यह बात भी सामने आई है कि एक ही शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर दस या उससे भी अधिक लोगों ने अलग-अलग जिलों में नियुक्तियां पाई हैं. अदालत ने कहा कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या और बंद होते विद्यालयों के पीछे केवल संसाधनों की कमी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि गिरती शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षकों का अपर्याप्त प्रदर्शन भी बड़ा कारण है. कोर्ट के अनुसार यह गंभीर समस्या केवल हालिया वर्षों की नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले दो दशकों से चले आ रहे फर्जीवाड़े का नतीजा है.