ETV Bharat / state

इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की गलती सुधारने का आदेश देने से इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा...

हाईकोर्ट ने कहा गलती को सुधारने का मौका दिया तो विवादों का पिटारा खुल जाएगा.

allahabad high court orders refusal correct mistake online application instructor recruitment examination 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती सुधारने का आदेश देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा की गई लापरवाही को बाद में सुधारने का अवसर दिया गया, तो इससे विवादों का पिटारा खुल जाएगा. रेखा पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश दिया है.



क्या था मामला: याची ने 2022 में इंस्ट्रक्टर के पद पर चयन के लिए आवेदन किया था. याचिकाकर्ता रेखा पाल के पास इंस्ट्रक्टर पद के लिए आवश्यक योग्यता, डिप्लोमा और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी) दोनों थे, और प्रत्येक श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित था. हालांकि, याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय केवल कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा का विवरण दिया और एनटीसी का उल्लेख नहीं किया. याची ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन में कोई सुधार भी नहीं किया.


ये दलीलें रखी गईं: याची के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि जब उन्होंने दस्तावेज़ जमा किए तो एनटीसी की योग्यता भी जमा कर दी गई थी और उसका सत्यापन भी हुआ था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर एनटीसी धारकों की श्रेणी में विचार किया जाना चाहिए था, जिसमें वह कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त कर रही थीं. जवाब में, प्रतिवादियों के वकील ने विज्ञापन के संबंधित खंडों का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवार का कर्तव्य था कि वह ऑनलाइन आवेदन में सही विवरण प्रस्तुत करे, क्योंकि अन्य दस्तावेजों का सत्यापन भी केवल ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों के आधार पर ही किया जाता है. उन्होंने बताया कि याची की उम्मीदवारी पर डिप्लोमा योग्यता के आधार पर विचार किया गया, जिसमें उसे कट-ऑफ अंकों से कम अंक मिले.

हाईकोर्ट ने क्या कहा: रिकॉर्ड्स और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय निश्चित रूप से लापरवाही की थी. कोर्ट ने कहा कि 'याची ने केवल डिप्लोमा के आधार पर आवेदन करना चुना और उसी के अनुसार प्रतिस्पर्धा की'. कोर्ट ने कहा कि 'अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है कि एक लापरवाह उम्मीदवार भी, जो सही विवरण जमा करने और सुधार करने में विफल रहा, बाद में कोर्ट आ सकता है, तो इससे एक विवादों का पिटारा खुल जाएगा.'

ये भी पढ़ें: बरेली बवालः 'सर तन से जुदा' का नारा लगाने वालों को हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

ये भी पढ़ेंः बिकरू कांड की हाईकोर्ट में अब रोज होगी सुनवाई; जज ने जल्द से जल्द पूरी सुनवाई करने के दिए आदेश

TAGGED:

HIGH COURT NEWS
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा
INSTRUCTOR RECRUITMENT EXAMINATION
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.