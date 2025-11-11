इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की गलती सुधारने का आदेश देने से इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा...
हाईकोर्ट ने कहा गलती को सुधारने का मौका दिया तो विवादों का पिटारा खुल जाएगा.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती सुधारने का आदेश देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा की गई लापरवाही को बाद में सुधारने का अवसर दिया गया, तो इससे विवादों का पिटारा खुल जाएगा. रेखा पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश दिया है.
क्या था मामला: याची ने 2022 में इंस्ट्रक्टर के पद पर चयन के लिए आवेदन किया था. याचिकाकर्ता रेखा पाल के पास इंस्ट्रक्टर पद के लिए आवश्यक योग्यता, डिप्लोमा और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी) दोनों थे, और प्रत्येक श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित था. हालांकि, याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय केवल कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा का विवरण दिया और एनटीसी का उल्लेख नहीं किया. याची ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन में कोई सुधार भी नहीं किया.
ये दलीलें रखी गईं: याची के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि जब उन्होंने दस्तावेज़ जमा किए तो एनटीसी की योग्यता भी जमा कर दी गई थी और उसका सत्यापन भी हुआ था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर एनटीसी धारकों की श्रेणी में विचार किया जाना चाहिए था, जिसमें वह कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त कर रही थीं. जवाब में, प्रतिवादियों के वकील ने विज्ञापन के संबंधित खंडों का हवाला देते हुए कहा कि उम्मीदवार का कर्तव्य था कि वह ऑनलाइन आवेदन में सही विवरण प्रस्तुत करे, क्योंकि अन्य दस्तावेजों का सत्यापन भी केवल ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों के आधार पर ही किया जाता है. उन्होंने बताया कि याची की उम्मीदवारी पर डिप्लोमा योग्यता के आधार पर विचार किया गया, जिसमें उसे कट-ऑफ अंकों से कम अंक मिले.
हाईकोर्ट ने क्या कहा: रिकॉर्ड्स और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय निश्चित रूप से लापरवाही की थी. कोर्ट ने कहा कि 'याची ने केवल डिप्लोमा के आधार पर आवेदन करना चुना और उसी के अनुसार प्रतिस्पर्धा की'. कोर्ट ने कहा कि 'अगर इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है कि एक लापरवाह उम्मीदवार भी, जो सही विवरण जमा करने और सुधार करने में विफल रहा, बाद में कोर्ट आ सकता है, तो इससे एक विवादों का पिटारा खुल जाएगा.'
