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इलाहाबाद हाईकोर्ट: कोविड में जान गंवाने वाले सिपाही की पत्नी को अनुग्रह राशि पर पुनर्विचार का आदेश

डीएम मुरादाबाद का अनुग्रह धनराशि को खारिज करने का आदेश रद किया.

allahabad high court orders reconsideration regarding exgratia payment for wife constable who lost life covid
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:25 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले उपनिरीक्षक की पत्नी को राहत देते हुए डीएम मुरादाबाद के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अनुग्रह धनराशि की अर्जी खारिज कर दी गई थी.

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने पाया कि याचिका के साथ एसएसपी मुरादाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसमें मृतक की कोविड ड्यूटी पर तैनाती की पुष्टि की गई है. यह पत्र डीएम के आदेश के बाद का है, फिर भी 11 नवंबर 2021 की तिथि का एक अन्य ड्यूटी प्रमाण पत्र भी शासनादेश के प्रारूप के अनुसार है, जिसमें मृतक की कोविड ड्यूटी की अवधि दर्शाई गई है.

कोर्ट ने कहा कि अनुग्रह राशि से संबंधित शासनादेश का उद्देश्य कल्याणकारी प्रकृति का है और एसएसपी का प्रमाण पत्र उपलब्ध है इसलिए याची के दावे पर पुनर्विचार आवश्यक है. याची उषा द्विवेदी के पति योगेंद्र प्रताप द्विवेदी मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में कोरोना हेल्प डेस्क पर तैनात थे. ड्यूटी के दौरान वे कोरोना से संक्रमित हो गए। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें जिला अस्पताल मुरादाबाद के एल-2, एमसीएच विंग में भर्ती कराया गया, जहां 23 अप्रैल 2021 को उनकी मृत्यु हो गई.

पत्नी ने राज्य सरकार के शासनादेश के तहत 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि के लिए आवेदन किया लेकिन डीएम ने 11 नवंबर 2021 के आदेश से इसे तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया. खारिज करने का कारण यह बताया गया कि मृतक की कोविड प्रबंधन ड्यूटी पर तैनाती संबंधी कोई सक्षम अधिकारी का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था. स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक की कोविड ड्यूटी पर तैनाती का कोई दस्तावेज समय दिए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए मात्र संक्रमण और मृत्यु के आधार पर अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करते हुए डीएम मुरादाबाद को निर्देश दिया कि एसएसपी कार्यालय से ताजा टिप्पणी/दस्तावेज मंगाकर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर याची के दावे पर पुनः विचार करें.

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