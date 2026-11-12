हाईकोर्ट से मेरठ के किसान को मिली बड़ी राहत: NCRTC को 324 वर्गमीटर जमीन तुरंत लौटाने का आदेश
हाईकोर्ट ने NCRTC को आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त अधीग्रहीत 324 वर्गमीटर जमीन तुरंत लौटाने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 9:00 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के एक मामले में किसान के पक्ष में बेहद अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को निर्देश दिया है कि वह किसान की अधीग्रहीत की गई अतिरिक्त 324 वर्गमीटर जमीन को तत्काल वापस लौटाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने किसान बाल किशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. यह पूरा विवाद मेरठ जिले की सरधना तहसील में स्थित सिसवाया जमाउल्लापुर गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है.
नए सिरे से हुए सर्वे में खुली जमीन की पैमाइश की गड़बड़ी: इस गांव में याचिकाकर्ता किसान की खसरा संख्या 276 और 277 की जमीन का अधिग्रहण किया गया था. तय अवार्ड के मुताबिक गाटा 276 में 1,564 वर्गमीटर और गाटा 277 में किसान के हिस्से की 320 वर्गमीटर भूमि ही ली जानी थी. किसान ने मुआवजा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बची हुई जमीन की सीमा तय करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जब नए सिरे से सर्वे हुआ, तो रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि निगम ने गाटा 276 में 324 वर्गमीटर कम और गाटा 277 में 324 वर्गमीटर अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है.
निगम की दलीलें खारिज और तुरंत जमीन लौटाने का आदेश: इस नई सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद एनसीआरटीसी ने इस पर आपत्ति जताई और कोर्ट से दो पुरानी रिपोर्ट पर भरोसा करने की गुहार लगाई. लेकिन हाईकोर्ट ने निगम के इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब अदालत पहले ही पैमाइश की विसंगतियां पकड़ चुकी है, तो 9 दिसंबर 2025 से पहले की रिपोर्ट अपना महत्व खो चुकी हैं. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आपत्तियों का निस्तारण जिला प्रशासन पहले ही कर चुका था, इसलिए अब पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि गाटा 277 की अतिरिक्त 324 वर्गमीटर भूमि याचिकाकर्ता किसान को तुरंत सौंपी जाए.
अतिरिक्त जमीन रखने पर कानून के तहत देना होगा मुआवजा: अदालत ने अपने आदेश में यह विकल्प भी दिया है कि एनसीआरटीसी चाहे तो गाटा 276 की बची हुई 324 वर्गमीटर जमीन तय अवार्ड के अनुसार अपने कब्जे में ले सकता है. इसके अलावा यदि निगम गाटा 277 की अतिरिक्त भूमि को अपने पास ही रखना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी को नोटिस और सुनवाई के बाद कानून के मुताबिक उचित मुआवजा तय करना होगा. वहीं किसान की पूर्वी दीवार गिराने के मुद्दे पर कोर्ट ने फिलहाल कोई सीधा निष्कर्ष नहीं दिया है और याचिकाकर्ता को इसके लिए उचित कानूनी रास्ता अपनाने की पूरी छूट दी है. हाईकोर्ट के इस स्पष्ट आदेश के बाद से पीड़ित किसान ने राहत की सांस ली है.
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