ETV Bharat / state

हाईकोर्ट से मेरठ के किसान को मिली बड़ी राहत: NCRTC को 324 वर्गमीटर जमीन तुरंत लौटाने का आदेश

हाईकोर्ट ने कहा- कानून के मुताबिक तय की जाए मुआवजे की राशि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए हुए भूमि अधिग्रहण के एक मामले में किसान के पक्ष में बेहद अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को निर्देश दिया है कि वह किसान की अधीग्रहीत की गई अतिरिक्त 324 वर्गमीटर जमीन को तत्काल वापस लौटाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने किसान बाल किशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. यह पूरा विवाद मेरठ जिले की सरधना तहसील में स्थित सिसवाया जमाउल्लापुर गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है.

नए सिरे से हुए सर्वे में खुली जमीन की पैमाइश की गड़बड़ी: इस गांव में याचिकाकर्ता किसान की खसरा संख्या 276 और 277 की जमीन का अधिग्रहण किया गया था. तय अवार्ड के मुताबिक गाटा 276 में 1,564 वर्गमीटर और गाटा 277 में किसान के हिस्से की 320 वर्गमीटर भूमि ही ली जानी थी. किसान ने मुआवजा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बची हुई जमीन की सीमा तय करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जब नए सिरे से सर्वे हुआ, तो रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि निगम ने गाटा 276 में 324 वर्गमीटर कम और गाटा 277 में 324 वर्गमीटर अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया है.