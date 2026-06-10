प्रयागराज SRN अस्पताल विवाद: रिटायर्ड जस्टिस अरुण टंडन करेंगे न्यायिक जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने SRN अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच हुए विवाद व अधिवक्ता जागृति शुक्ला की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 9:41 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के बीच पिछले दिनों हुए तीखे विवाद और अधिवक्ता जागृति शुक्ला की दुखद मौत के मामले में न्यायिक जांच का बड़ा आदेश दे दिया है. इसके साथ ही माननीय कोर्ट ने डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है.
अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डॉक्टर किसी भी स्थिति में हड़ताल पर न जाएं और अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे. कोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डॉक्टरों को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि इस न्यायिक जांच के लंबित रहने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया फैसला: अधिवक्ताओं की ओर से मामले की पूरी तरह निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल की गई दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर गंभीर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जारी किया है. इससे पूर्व मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस संवेदनशील मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का सख्त आदेश दिया था. तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार सुबह दस बजे यह मामला खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए नियत किया गया था. बुधवार सुबह जैसे ही कोर्ट बैठी, प्रयागराज पुलिस की ओर से मामले में अब तक की गई तफ्तीश की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट जजों के सामने प्रस्तुत की गई.
पुलिस की प्रगति रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे वकील: हालांकि, याचिकाकर्ता और अन्य उपस्थित अधिवक्ता पुलिस द्वारा की गई जांच की इस कछुआ गति और प्रगति से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे. वकीलों के कड़े विरोध को देखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि घटना की वास्तविक सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए एक पूर्णतः निष्पक्ष जांच का होना बेहद आवश्यक है. इसी के मद्देनजर कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने का अंतिम आदेश पारित कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त (रिटायर्ड) न्यायमूर्ति अरुण टंडन की अगुआई में गठित विशेष टीम इस पूरे विवादित मामले की कड़ियों को जोड़ेगी.
अधिवक्ता जागृति की मौत को बताया चिकित्सकीय लापरवाही: इस पूरे गंभीर मामले को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह सोनू और ममता सिंह की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि साथी अधिवक्ता जागृति शुक्ला की असामयिक मौत केवल और केवल डॉक्टरों की चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है. याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले की सही तरीके से और निष्पक्ष दिशा में जांच नहीं कर रही है. उनके अनुसार, रसूखदार और दोषी डॉक्टरों को कानूनी कार्रवाई से बचाने का हर संभव प्रशासनिक प्रयास किया जा रहा है.
अदालत कक्ष में उमड़ी अधिवक्ताओं की भारी भीड़: इसी शिकायत पर कोर्ट ने जांच की जमीनी हकीकत जानने के लिए पुलिस को अब तक हुई वैधानिक जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. बुधवार को सुबह जैसे ही कोर्ट रूम में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, न्यायालय कक्ष पूरी तरह से अधिवक्ताओं की भारी भीड़ से खचाखच भर गया. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से सीलबंद लिफाफे में पुलिस जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की. कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए बिना किसी देरी के पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का आदेश सुना दिया.
अदालत ने कहा- जनहित में आदेश देने को स्वतंत्र: हालांकि, मध्याह्न अवकाश (लंच ब्रेक) के बाद दोपहर दो बजे जब कोर्ट की कार्यवाही दुबारा शुरू हुई, तो याची अधिवक्ताओं ने इस मामले पर पुनः सुनवाई करने की गुहार लगाई. दोपहर की सुनवाई में वकीलों का सुर बदला हुआ था और उनका कहना था कि पुलिस जांच अब सही दिशा में चल रही है, इसलिए उन्हें पुलिसिया तफ्तीश से कोई परेशानी नहीं है. मगर माननीय अदालत ने उनके इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि वह एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई कर रहे हैं, ऐसे में कोर्ट व्यापक जनहित में स्वतंत्र आदेश देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है. हाईकोर्ट ने इस बेहद संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 27 जून की तिथि नियत की है.
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