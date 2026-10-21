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हाईकोर्ट का फैसला: HPCL की गलती से रद्द हुई डीलरशिप, पीड़ित को 15.78 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने पर कंपनी ने रद्द किया था विज्ञापन. ( Video Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर जिले में पेट्रोल पंप डीलरशिप आवंटन रद्द किए जाने के एक महत्वपूर्ण मामले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को कड़ा झटका दिया है. अदालत ने कंपनी को पीड़ित आवेदक को 15 लाख 78 हजार 486 रुपये का भारी मुआवजा भुगतान करने का स्पष्ट आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब ऑयल कंपनी की खुद की गलती या लापरवाही के कारण विज्ञापन और उसके बाद जारी आशय पत्र वापस लिया गया हो, तो आवेदक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना पूरी तरह से न्यायसंगत है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने शांतनु सिंह की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए यह राहत दी है.

एक महीने के भीतर मुआवजा न देने पर लगेगा 8 प्रतिशत ब्याज: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के ठीक एक महीने के भीतर मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाए. यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कंपनी इस राशि का भुगतान करने में विफल रहती है, तो उसे भुगतान की तारीख तक आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना पड़ेगा. पूरे मामले की पृष्ठभूमि साल 2018 की है, जब एचपीसीएल ने 25 नवंबर 2018 को गाजीपुर जिले में राज्य राजमार्ग-99 पर पेट्रोल पंप खोलने का विज्ञापन निकाला था. शांतनु सिंह ने इस प्रक्रिया में आवेदन किया था और पारदर्शी लॉटरी सिस्टम में उनका अंतिम चयन हो गया था.