हाईकोर्ट का फैसला: HPCL की गलती से रद्द हुई डीलरशिप, पीड़ित को 15.78 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एचपीसीएल को गाजीपुर में पेट्रोल पंप विज्ञापन रद्द करने पर आवेदक को 15.78 लाख रुपये मुआवजा देने का सख्त आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:34 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर जिले में पेट्रोल पंप डीलरशिप आवंटन रद्द किए जाने के एक महत्वपूर्ण मामले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को कड़ा झटका दिया है. अदालत ने कंपनी को पीड़ित आवेदक को 15 लाख 78 हजार 486 रुपये का भारी मुआवजा भुगतान करने का स्पष्ट आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब ऑयल कंपनी की खुद की गलती या लापरवाही के कारण विज्ञापन और उसके बाद जारी आशय पत्र वापस लिया गया हो, तो आवेदक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना पूरी तरह से न्यायसंगत है. न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने शांतनु सिंह की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए यह राहत दी है.
एक महीने के भीतर मुआवजा न देने पर लगेगा 8 प्रतिशत ब्याज: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के ठीक एक महीने के भीतर मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाए. यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कंपनी इस राशि का भुगतान करने में विफल रहती है, तो उसे भुगतान की तारीख तक आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना पड़ेगा. पूरे मामले की पृष्ठभूमि साल 2018 की है, जब एचपीसीएल ने 25 नवंबर 2018 को गाजीपुर जिले में राज्य राजमार्ग-99 पर पेट्रोल पंप खोलने का विज्ञापन निकाला था. शांतनु सिंह ने इस प्रक्रिया में आवेदन किया था और पारदर्शी लॉटरी सिस्टम में उनका अंतिम चयन हो गया था.
कंपनी के भरोसे पर याची ने किए थे लाखों रुपये खर्च: चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी ने दो अगस्त 2019 को शांतनु सिंह को आधिकारिक आशय पत्र जारी कर दिया था. आशय पत्र की अनिवार्य शर्तों के अनुसार आवेदक को संबंधित जमीन को सड़क के बराबर समतल करना था और डेढ़ मीटर ऊंची चारदीवारी का निर्माण करना था. कंपनी के इस लिखित भरोसे पर यकीन करते हुए याची शांतनु सिंह ने जमीन के विकास और अन्य बुनियादी कामों पर अपनी जेब से 15,78,486 रुपये खर्च कर दिए. हालांकि, इसके बाद 11 मार्च 2021 को एचपीसीएल ने अचानक संबंधित स्थान के विज्ञापन को ही पूरी तरह से निरस्त कर दिया.
कंपनी की दलील खारिज और हाईकोर्ट का अंतिम निष्कर्ष: अदालत के सामने कंपनी की तरफ से यह दलील दी गई कि संबंधित सड़क को सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया था, इसलिए उनके पास विज्ञापन रद्द करने का विधिक अधिकार था. कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि कंपनी को विज्ञापन वापस लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन अपनी अधिकारियों की गलती के कारण किसी बेकसूर निवेशक को आर्थिक नुकसान में नहीं छोड़ा जा सकता. पीठ ने साफ कहा कि कंपनी के आधिकारिक पत्र पर भरोसा करके आवेदक ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई थी, लिहाजा उसे हुए नुकसान की भरपाई करना न्याय का तकाजा है.
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