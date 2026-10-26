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हाईकोर्ट का फैसला: प्रधानाध्यापक का काम संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को मिलेगा समान वेतन, 2 महीने में रिपोर्ट तलब

फैसले का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को समान रूप से मिलेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए समान वेतन का लाभ देने का आदेश जारी किया है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को कड़ा निर्देश दिया है कि वे ऐसे सभी मामलों की गहराई से जांच करें. इसके बाद जो भी शिक्षक पात्र पाए जाएं, उन्हें पूर्व में पारित न्यायिक आदेशों के अनुरूप तुरंत समान वेतन का लाभ दिया जाए. अदालत ने पूरी प्रक्रिया को हर हाल में दो महीने के भीतर पूरा करके हाईकोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

जिम्मेदार अधिकारियों की तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही: हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे. यह फैसला राकेश राठी और 43 अन्य शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया है. याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखते हुए बताया कि ये सभी शिक्षक अलग-अलग प्राथमिक विद्यालयों में मूल रूप से सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हुए थे. अपने-अपने स्कूलों में सबसे वरिष्ठतम शिक्षक होने के नाते इन्हें प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जिसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं.