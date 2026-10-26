हाईकोर्ट का फैसला: प्रधानाध्यापक का काम संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को मिलेगा समान वेतन, 2 महीने में रिपोर्ट तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को समान वेतन देने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:38 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए समान वेतन का लाभ देने का आदेश जारी किया है. न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को कड़ा निर्देश दिया है कि वे ऐसे सभी मामलों की गहराई से जांच करें. इसके बाद जो भी शिक्षक पात्र पाए जाएं, उन्हें पूर्व में पारित न्यायिक आदेशों के अनुरूप तुरंत समान वेतन का लाभ दिया जाए. अदालत ने पूरी प्रक्रिया को हर हाल में दो महीने के भीतर पूरा करके हाईकोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
जिम्मेदार अधिकारियों की तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही: हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे. यह फैसला राकेश राठी और 43 अन्य शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया है. याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखते हुए बताया कि ये सभी शिक्षक अलग-अलग प्राथमिक विद्यालयों में मूल रूप से सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हुए थे. अपने-अपने स्कूलों में सबसे वरिष्ठतम शिक्षक होने के नाते इन्हें प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जिसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और लखनऊ खंडपीठ के फैसले का हवाला: शिक्षकों के वकील ने दलील दी कि वे नियमित प्रधानाध्यापकों की तरह सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पद के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है. उन्होंने पूर्व में विशेष अपील में पारित आदेश का हवाला दिया, जिसकी चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था. इसके बाद भी लाभ न मिलने पर 300 शिक्षकों ने लखनऊ खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, जिसे 18 सितंबर 2026 को स्वीकार कर लिया गया था. सुनवाई के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के वकील ने भी स्वीकार किया कि वर्तमान मामले के तथ्य पूर्व में तय हो चुके मुकदमों के बिल्कुल समान हैं.
त्रिपुरारी दुबे केस के आधार पर सभी पात्रों को मिलेगा लाभ: सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को हर एक याची के मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा को आदेश दिया गया कि तीन साल से अधिक समय से प्रधानाध्यापक का कार्य संभाल रहे सभी वरिष्ठ सहायक अध्यापकों के मामलों की जांच कर दो महीने में कार्रवाई पूरी की जाए. कोर्ट ने यह भी पूरी तरह साफ कर दिया कि इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ केवल त्रिपुरारी दुबे केस से जुड़े याचियों तक सीमित नहीं रहेगा. प्रदेश के अन्य सभी समान स्थिति वाले शिक्षकों को भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा.
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