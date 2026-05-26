हाईकोर्ट का फैसला; सपा सांसद अफजाल अंसारी और परिजनों से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की एकसाथ होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके परिजनों से जुड़े सभी आपराधिक मामलों, अपीलों को 2 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 9:59 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफ़जाल अंसारी व उनके परिजनों से जुड़े विभिन्न आपराधिक मामलों और अपीलों को एकसाथ संबद्ध (टैग) करने का बड़ा आदेश दिया है. इन सभी संवेदनशील मामलों की कानूनी सुनवाई अब उच्च स्तर पर एक ही विशेष पीठ द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी. यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने नुसरत अंसारी व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को इस संबंध में आवश्यक कानूनी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक परिपत्र का हुआ हवाला: माननीय कोर्ट ने सभी संबंधित मामलों को आगामी दो जुलाई को नए मामलों की मुख्य सूची में उपयुक्त पीठ के समक्ष अंतिम रूप से पेश करने को कहा है. इससे पहले गत 18 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि नुसरत अंसारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और राज्य बनाम अफ़जाल अंसारी व अन्य मामलों की सुनवाई एकसाथ किया जाना ही कानूनी रूप से उचित होगा. चूंकि पूर्व में दोनों मामलों का अदालती रोस्टर अलग-अलग पीठ के पास था, इसलिए फ़ाइल को अंतिम निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया था. हाईकोर्ट कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने पांच दिसंबर 2018 को एक विशेष प्रशासनिक परिपत्र जारी किया था.
आपस में जुड़े मामलों के लिए तय हुआ रोस्टर नियम: इस परिपत्र के तहत नियम है कि आपस में जुड़े या समान प्रकृति के मामलों की सुनवाई उस वरिष्ठतम डिवीजन बेंच या सिंगल जज बेंच द्वारा ही की जाएगी, जिसके पास उन जुड़े मामलों में से किसी एक का मूल रोस्टर पहले से उपलब्ध हो. वर्तमान सुनवाई के दौरान कोर्ट को आधिकारिक तौर पर यह भी बताया गया कि दो अन्य अलग आपराधिक अपीलें भी अफ़जाल अंसारी वाले इसी मुख्य मामले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं. कोर्ट ने इन सभी संबंधित अपीलों की गंभीरता को देखते हुए इन्हें भी एकसाथ ही सुनने का बड़ा निर्णय लिया है. इस कदम से मामलों के त्वरित निस्तारण में काफी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
सरकारी वकील को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का आदेश: अदालत ने अब इस पूरे प्रकरण की अगली मुख्य सुनवाई के लिए 2 जुलाई की अंतिम तारीख तय की है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी वकील को इस बीच विभिन्न संबद्ध आपराधिक अपीलों में हुई देरी माफी की अर्जी (डिले कॉन्डोनैशन एप्लीकेशन) पर अपना रुख साफ करने को कहा है. उन्हें पूर्व में दाखिल जवाबी हलफनामे पर अपना नया और विस्तृत प्रत्युत्तर हलफनामा हर हाल में दो जुलाई से पहले दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया गया है. इसके बाद ही कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और बहस की दिशा तय करेगा.
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