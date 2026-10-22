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भरण-पोषण विवाद में हाईकोर्ट का फैसला; पति की कमाई की ACP करेंगे जांच, पत्नी को तुरंत 2 लाख देने का आदेश

गौतमबुद्ध नगर एसीपी सौंपेंगे रिपोर्ट, हाईकोर्ट तय करेगा पति की असली आय और भरण-पोषण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मासिक भत्ता) से जुड़े एक मामले में पति की वास्तविक आय की जांच कराने का आदेश जारी किया है. यह फैसला न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की अदालत ने समदर्श चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. दरअसल गौतमबुद्ध नगर फैमिली कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को हर महीने 50 हजार रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था. पति ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गुहार लगाई थी कि यह रकम उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा है.

पति और पत्नी के दावों के बीच फंसा कमाई का पेंच: याचिका में पति का कहना है कि वह महीने में केवल 40 से 45 हजार रुपये ही कमा पाता है. ऐसे में निचली अदालत ने 50 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण तय करके पूरी तरह से गलत आदेश दे दिया है. दूसरी ओर पत्नी के वकीलों का तर्क बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला है. पत्नी का दावा है कि पति की असली मासिक आय 11 से 12 लाख रुपये के करीब है.