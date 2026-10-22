भरण-पोषण विवाद में हाईकोर्ट का फैसला; पति की कमाई की ACP करेंगे जांच, पत्नी को तुरंत 2 लाख देने का आदेश
पति की वास्तविक कमाई की जांच सेक्टर-20 के ACP करेंगे. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पत्नी को 2 लाख रुपये तुरंत रिलीज करने का आदेश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:47 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मासिक भत्ता) से जुड़े एक मामले में पति की वास्तविक आय की जांच कराने का आदेश जारी किया है. यह फैसला न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की अदालत ने समदर्श चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया. दरअसल गौतमबुद्ध नगर फैमिली कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को हर महीने 50 हजार रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था. पति ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गुहार लगाई थी कि यह रकम उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा है.
पति और पत्नी के दावों के बीच फंसा कमाई का पेंच: याचिका में पति का कहना है कि वह महीने में केवल 40 से 45 हजार रुपये ही कमा पाता है. ऐसे में निचली अदालत ने 50 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण तय करके पूरी तरह से गलत आदेश दे दिया है. दूसरी ओर पत्नी के वकीलों का तर्क बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला है. पत्नी का दावा है कि पति की असली मासिक आय 11 से 12 लाख रुपये के करीब है.
25 फीसदी भरण-पोषण के नियम और पहले दिए गए पैसों की दलील: पति के वकील ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट की नजीर का हवाला दिया. उन्होंने तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक पति की कुल कमाई का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही पत्नी को भरण-पोषण के रूप में दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही बताया गया कि पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत भी केस दर्ज कराया हुआ है. उस मामले में तय 12 हजार रुपये प्रतिमाह की रकम पति लगातार जमा कर रहा है और बकाया भरण-पोषण के तौर पर 2 लाख रुपये भी कोर्ट में जमा करा चुका है.
पुराने आदेश और पति की आय पर पत्नी के वकील का तर्क: सुनवाई के दौरान पत्नी के वकील ने फैमिली कोर्ट के पिछले आदेश का जिक्र प्रमुखता से किया. उन्होंने कहा कि पिछले आदेश में साफ दर्ज है कि पति की आय 11 से 12 लाख रुपये के बीच है. पति ने उस आदेश को आज तक किसी भी ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी है. इसलिए कानूनी रूप से पति की कमाई का वह तथ्य आज भी लागू है और इससे मुकरा नहीं जा सकता.
हाईकोर्ट ने एसीपी को दिया जांच का निर्देश: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए निष्पक्ष जांच का रास्ता चुना. कोर्ट ने आदेश दिया कि गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-20 थाने के एसीपी पति की असल आय की निष्पक्ष जांच करेंगे. एसीपी को निर्देश दिया गया है कि वह 25 मई के आदेश के सभी तथ्यों का सत्यापन करके अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें.
पत्नी को तुरंत 2 लाख रुपये देने और भत्ते जारी रखने के आदेश: इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर को भी अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पति ने बकाया राशि के रूप में जो 2 लाख रुपये जमा किए हैं, उन्हें तुरंत पत्नी के पक्ष में रिलीज किया जाए. इसके साथ ही याचिकाकर्ता पति को आदेश दिया गया है कि वह घरेलू हिंसा केस में तय 12 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि बिना किसी रुकावट के लगातार देता रहे.
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