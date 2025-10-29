ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉ. रानी द्विवेदी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कुलाधिपति के विज्ञापन संख्या 2/2016 के तहत भर्ती प्रक्रिया को रोकने का आदेश रद्द कर दिया.

असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती: यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. डॉ. रानी द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया और 25 नवंबर 2017 को साक्षात्कार में शामिल हुईं.

चयन प्रक्रिया आगे बढ़ायी गयी थी: परिणाम घोषित होने से पहले कुलाधिपति के कार्यालय से 27 अक्तूबर 2017 को एक पत्र आया, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन 2010 के संशोधन को शामिल करने के बाद ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था. इस पर कुलपति ने तीन नवंबर 2017 को भर्ती प्रक्रिया रोक दी और बाद में नए विज्ञापन जारी किए.