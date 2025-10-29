ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉ. रानी द्विवेदी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है.

Photo Credit- Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit- Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 10:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉ. रानी द्विवेदी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कुलाधिपति के विज्ञापन संख्या 2/2016 के तहत भर्ती प्रक्रिया को रोकने का आदेश रद्द कर दिया.

असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती: यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है. संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. डॉ. रानी द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया और 25 नवंबर 2017 को साक्षात्कार में शामिल हुईं.

चयन प्रक्रिया आगे बढ़ायी गयी थी: परिणाम घोषित होने से पहले कुलाधिपति के कार्यालय से 27 अक्तूबर 2017 को एक पत्र आया, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन 2010 के संशोधन को शामिल करने के बाद ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था. इस पर कुलपति ने तीन नवंबर 2017 को भर्ती प्रक्रिया रोक दी और बाद में नए विज्ञापन जारी किए.

कुलाधिपति का आदेश मनमाना है: डॉ. रानी द्विवेदी ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर कहा कि कुलाधिपति का आदेश मनमाना है. यूजीसी रेगुलेशन के संशोधनों को केवल भविष्य में प्रभावी किया जा सकता है और पहले से प्रकाशित विज्ञापनों को सुरक्षा प्रदान करता है. कोर्ट ने कहा कि डॉ. रानी द्विवेदी साक्षात्कार में सफल रहीं थी।बाद में जारी निर्देश इस भर्ती पर लागू नहीं होंगे.

कोर्ट ने कुलपति को आदेश दिया कि सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 30 दिन के भीतर डॉ. रानी द्विवेदी को असिस्टेंट प्रोफेसर (भाषा विज्ञान) के पद पर नियुक्ति प्रदान करें.

यह भी पढ़ें- उमेश पाल हत्याकांड: हाईकोर्ट ने अतीक के बहनोई, वकील, ड्राइवर और नौकर की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

TAGGED:

DR RANI DWIVEDI
ASSISTANT PROFESSOR
SAMPURNANAND UNIVERSITY
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.