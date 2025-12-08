टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021: हाईकोर्ट ने विषय विशेषज्ञ समिति को दो प्रश्नों पर विचार करने का आदेश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विषय विशेषज्ञ समिति से दो प्रश्नों पर विचार करने को कहा है. रिपोर्ट से अतिरिक्त अंक पाने वालों को ही लाभ मिलेगा.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021 के दो प्रश्नों के गलत उत्तर का मामला विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने और समिति की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त अंक पाने वाले याचियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कार्यवाही का असर चयनित व नियुक्त अध्यापकों पर नहीं पड़ेगा और समिति की रिपोर्ट का लाभ भी केवल याचियों को मिलेगा.
अतिरिक्त अंक पाने वाले नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे: कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने समिति को चार सप्ताह में कार्यवाही पूरी करने और उसके बाद दो सप्ताह में वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कृष्ण कुमार सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है.
टीजीटी अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था: वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो अब आयोग बन गया है, ने विभिन्न विषयों के टीजीटी अध्यापक भर्ती का विज्ञापन निकाला. परीक्षा परिणाम के बाद 10 अगस्त 2021 को आंसर शीट प्रकाशित की गई. उस पर कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्ति की. आपत्ति पर विचार के बाद पुनरीक्षित आंसर शीट जारी की गई.
विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट देने का आदेश: बाद में कला, इतिहास, होम साइंस और सोशल साइंस के प्रश्नों को लेकर याचिकाएं दाखिल की गईं. कोर्ट ने माना कि दो प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति पर विचार किया जाना चाहिए और विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. कला विषय के 22, होम साइंस के चार और सोशल साइंस के सात अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी.
