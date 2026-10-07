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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: हिरासत में पूछताछ से पहले संदिग्ध को मिलेगा पसंद का वकील

24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, पुलिस पर लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत और पूछताछ को लेकर फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि किसी संदिग्ध को पूछताछ के लिए थाने लाए जाने पर उसे गिरफ्तारी से पहले ही अपने पसंद के वकील की मौजूदगी के अधिकार की जानकारी देना अनिवार्य है. कोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 38 के तहत पुलिस का यह दायित्व केवल औपचारिक गिरफ्तारी के बाद ही लागू नहीं होता. बल्कि यह नियम संदिग्ध को थाने लाए जाने के साथ ही तुरंत प्रभावी हो जाता है.