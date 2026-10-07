इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: हिरासत में पूछताछ से पहले संदिग्ध को मिलेगा पसंद का वकील
पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए लाए गए संदिग्ध को गिरफ्तारी से पहले ही अपने पसंद के वकील की मौजूदगी की जानकारी देना अनिवार्य है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 9:10 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत और पूछताछ को लेकर फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि किसी संदिग्ध को पूछताछ के लिए थाने लाए जाने पर उसे गिरफ्तारी से पहले ही अपने पसंद के वकील की मौजूदगी के अधिकार की जानकारी देना अनिवार्य है. कोर्ट के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 38 के तहत पुलिस का यह दायित्व केवल औपचारिक गिरफ्तारी के बाद ही लागू नहीं होता. बल्कि यह नियम संदिग्ध को थाने लाए जाने के साथ ही तुरंत प्रभावी हो जाता है.
24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर लगा जुर्माना: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने यह आदेश रवी चौरसिया की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याची को प्रयागराज के सोरांव थाने की पुलिस ने 14 सितंबर 2026 की रात अयोध्या से हिरासत में लिया था. उसे थाने लाकर पूछताछ की गई लेकिन उसकी गिरफ्तारी तुरंत दर्ज नहीं की गई. अगले दिन जब परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो पुलिस ने 16 सितंबर को औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई.
गैरकानूनी हिरासत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी: जांच में सामने आया कि याची को थाने लाए जाने की कोई भी सूचना पुलिस की सामान्य डायरी में दर्ज नहीं की गई थी. कोर्ट ने इसे साधारण भूल न मानते हुए कहा कि याची को 24 घंटे से अधिक समय तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए अवैध हिरासत में रखा गया. अदालत ने इसे गंभीर चूक माना और पीड़ित को 30 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया. यह राशि दोषी पुलिस अधिकारियों से ही वसूल की जाएगी.
याची को तुरंत रिहा करने का आदेश: अदालत ने साफ कहा कि जब शुरुआती हिरासत ही गैरकानूनी थी, तो उसके बाद की गई गिरफ्तारी और रिमांड की पूरी कार्यवाही भी पूरी तरह अमान्य हो जाती है. यदि पुलिस संदिग्ध को वकील का अधिकार नहीं देती है, तो पूछताछ में दिए गए आत्मदोषी बयानों की कोई कानूनी मान्यता नहीं रहेगी. कोर्ट ने याची को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया और प्रयागराज पुलिस आयुक्त को जिम्मेदार अफसरों पर जांच के आदेश दिए.
यह भी पढ़ें- फैजुल्लागंज में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, पानी के बीच जैसे-तैसे गुजारा करते लोग