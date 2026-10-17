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छह साल का बच्चा मां से दूर रहकर समझदारी भरी पसंद नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कम उम्र का ऐसा बच्चा जिसे लंबे समय तक उसकी मां से दूर रखा गया हो, उसकी पसंद को अभिरक्षा तय करने का निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छह साल का बच्चा अपने भावनात्मक और शारीरिक हितों को समझते हुए स्वतंत्र रूप से उचित निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता केवल इसलिए कि दादी ने बच्चे की देखभाल की है, उन्हें मां से बेहतर अभिरक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता.

मामले के तथ्यों के अनुसार महिला के पति की वर्ष 2020 में मृत्यु हो गई. उस समय उनका बेटा महज आठ महीने का था. महिला का आरोप था कि बीमा दावा दिलाने के बहाने उससे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए और बाद में उसका इस्तेमाल एक फर्जी समझौता तैयार करने में किया गया. इस समझौते से बच्चे को उसकी दादी के पास रखने की बात कही गई.



महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसे अपने बेटे से मिलने तक नहीं दिया गया. महिला ने बच्चे की अभिरक्षा पाने के लिए संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 7 व 25 के तहत फैमिली कोर्ट में याचिका की थी, जो खारिज हो गई. इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. दादी की ओर से कहा गया कि मां ने बच्चे को छोड़ दिया था और अब बच्चा उनके साथ रहने का आदी हो चुका है.



उन्होंने बच्चे के बयान, समझौते और पिता की वसीयत का भी हवाला दिया, जिसमें दादी को संरक्षक बनाने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के हितों का निर्धारण केवल उसके बयान के आधार पर नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने इस आशंका को भी महत्वपूर्ण माना कि मां से लंबे समय तक दूर रखे जाने के कारण बच्चे को प्रभावित किया गया हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि छह साल की कम उम्र के बच्चे को उसकी मां से मिलने के अवसर से वंचित रखा गया. ऐसे में उसके बयान के आधार पर उसके कल्याण का निर्णय नहीं किया जा सकता। इस उम्र में बच्चा अपने भावनात्मक और शारीरिक हितों के बारे में समझदारी भरी पसंद तय करने में सक्षम नहीं होता.



कोर्ट ने कहा कि मां व बच्चे के बीच प्राकृतिक संबंध का विशेष महत्व है. बच्चे को उसकी मां से अलग रखना, विशेष रूप से इतनी कम उम्र में उसे अपने माता-पिता को जानने के स्वाभाविक अधिकार से वंचित करने जैसा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि मां ने बच्चे की अभिरक्षा से वंचित होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने में अनावश्यक देरी नहीं की थी. साथ ही गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मां बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समझौते या वसीयत से अधिक महत्वपूर्ण बच्चे का कल्याण है, जो अभिरक्षा के मामलों में सर्वोपरि होता है.





यह भी कहा कि बच्चे की दादी के साथ रहने की इच्छा को इस तथ्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता कि उसे लंबे समय से मां से मिलने नहीं दिया गया. कोर्ट ने पूर्व के न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कम उम्र के बच्चे हमेशा अभिरक्षा के मामले में अपनी स्वतंत्र और समझदारी भरी पसंद व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते. आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों की वित्तीय परिस्थितियों में ऐसा कोई असंतुलन नहीं था, जिसके आधार पर मां को बच्चे की अभिरक्षा से वंचित किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कम आय या आर्थिक निर्भरता के आधार पर मां के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता. इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और बच्चे की अभिरक्षा तत्काल उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया. साथ ही दादी को बच्चे से मिलने का अधिकार प्रदान किया.

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