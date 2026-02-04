इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश; क्लैट 2026 की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जाए
एक सवाल के उत्तर को लेकर विशेषज्ञ समिति का सुझाव नहीं मानने पर कोर्ट ने दिया निर्देश.
February 4, 2026
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लैट-2026 की मेरिट लिस्ट में बदलाव करने और संशोधित लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम को यह आदेश हाई-पावर्ड 'ओवरसाइट कमेटी' द्वारा बिना कोई कारण बताए एक विवादित सवाल के बारे में विशेषज्ञों के फैसले को मनमाने ढंग से पलटने के कारण दिया है. नाबालिग छात्र अवनीश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विवेक सरन ने कंसोर्टियम को आदेश दिया है कि विवादित सवाल नंबर 9 (बुकलेट- सी में) और क्लैट-2026 प्रवेश परीक्षा की अलग-अलग बुकलेट में उसी से जुड़े सभी सवालों के लिए दो ऑप्शन ( बी' और डी') को सही माना जाए और एक महीने के अंदर मेरिट लिस्ट दोबारा प्रकाशित की जाए.
मामले के अनुसार क्लैट 2026 का आयोजन 7 दिसंबर, 2025 को हुआ था. याची ने टेस्ट दिया था. उसने टेस्ट बुकलेट-सी के सवाल नंबर 6, 9 और 13 (मास्टर बुकलेट-ए के सवाल 88, 91 और 95 के बराबर) की आंसर-की को चुनौती दी थी. हालांकि, कोर्ट ने सवाल 6 और 13 में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट को सवाल नंबर 9 को चुनौती देने योग्य पाया.
कोर्ट ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी ने एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को पलट दिया और बिना कोई कारण बताए उक्त सवाल के लिए सही ऑप्शन के तौर पर उत्तर विकल्प बी को बरकरार रखा. यह तब किया गया, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (जिसमें लॉजिक और फिलॉसफी के प्रोफेसर व इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल थे) ने आपत्ति को स्वीकार किया. यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों ऑप्शन बी और डी सही थे.
मीटिंग के मिनट्स के आधार पर कोर्ट ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी द्वारा चुनौती दिए गए सवाल के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को पलटने का कोई कारण नहीं बताया गया, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए और एक्सपर्ट कमेटी के जवाबों को बरकरार रखा जाना चाहिए. इस संबंध में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासनिक आदेशों को भी कारणों से समर्थित होना चाहिए, ताकि निर्णय लेने वाले के मन को निष्कर्ष से जोड़ा जा सके.
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के आखिरी पेज पर एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों का विवरण दिया गया है, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जबकि ओवरसाइट कमेटी के सदस्य पहले के उच्च पदाधिकारी हैं. चूंकि उक्त एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को खारिज करते समय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया, इसलिए यह स्थापित कानून के विपरीत है. कोर्ट ने कंसोर्टियम की इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास वर्तमान याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि कंसोर्टियम कर्नाटक में रजिस्टर्ड है और उसने सभी प्रक्रियाएं उसी राज्य में पूरी की हैं. कोर्ट ने कहा याची ने यूपी में परीक्षा दी है, इसलिए इस अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है.
