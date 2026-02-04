ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश; क्लैट 2026 की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जाए

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लैट-2026 की मेरिट लिस्ट में बदलाव करने और संशोधित लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम को यह आदेश हाई-पावर्ड 'ओवरसाइट कमेटी' द्वारा बिना कोई कारण बताए एक विवादित सवाल के बारे में विशेषज्ञों के फैसले को मनमाने ढंग से पलटने के कारण दिया है. नाबालिग छात्र अवनीश गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विवेक सरन ने कंसोर्टियम को आदेश दिया है कि विवादित सवाल नंबर 9 (बुकलेट- सी में) और क्लैट-2026 प्रवेश परीक्षा की अलग-अलग बुकलेट में उसी से जुड़े सभी सवालों के लिए दो ऑप्शन ( बी' और डी') को सही माना जाए और एक महीने के अंदर मेरिट लिस्ट दोबारा प्रकाशित की जाए.

मामले के अनुसार क्लैट 2026 का आयोजन 7 दिसंबर, 2025 को हुआ था. याची ने टेस्ट दिया था. उसने टेस्ट बुकलेट-सी के सवाल नंबर 6, 9 और 13 (मास्टर बुकलेट-ए के सवाल 88, 91 और 95 के बराबर) की आंसर-की को चुनौती दी थी. हालांकि, कोर्ट ने सवाल 6 और 13 में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट को सवाल नंबर 9 को चुनौती देने योग्य पाया.

कोर्ट ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी ने एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को पलट दिया और बिना कोई कारण बताए उक्त सवाल के लिए सही ऑप्शन के तौर पर उत्तर विकल्प बी को बरकरार रखा. यह तब किया गया, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (जिसमें लॉजिक और फिलॉसफी के प्रोफेसर व इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल थे) ने आपत्ति को स्वीकार किया. यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों ऑप्शन बी और डी सही थे.