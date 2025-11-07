ETV Bharat / state

4.5 लाख मुआवजा पाने के बाद आरोपों से पलटी पीड़िता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर दिया ये आदेश

प्रयागराज: एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज़ करा कर 4.5 लाख रूपये मुआवजा लेने के बाद पीड़िता अपने बयान से पलट गई. उसने कोर्ट से कहा यह मुकदमा उसने नहीं दर्ज कराया है. कोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया और एससीएसटी एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग मानते हुए न सिर्फ पीड़िता को मुआवजे की राशि लौटने के लिए कहा है बल्कि आरोपी पक्ष पर भी पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. एक मामले में पीड़िता द्वारा अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और सरकारी मुआवजा गबन करने का गंभीर मामला सामने आने पर सख्त रुख अपनाया है. रामेश्वर प्रताप सिंह और 18अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है.

मामला प्रयागराज का है, जहां राम कली (पीड़िता) पर एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत रामेश्वर सिंह समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को सम्मन जारी किया. मुकदमे पर संज्ञान आदेश और सम्मन रद करने के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की. याचियों के वकील ने याचिका कहा पीड़िता ने प्राथमिकी में अंगूठा लगाया है जो संदिग्ध है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने विवेचक डिप्टी पुलिस कमिश्नर यमुनापार और पीड़िता को तलब किया. पीड़िता ने हाईकोर्ट में दिए बयान में कहा कि उसके अंगूठे के निशान खाली कागज पर लिए गए थे. शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में आरोपों का समर्थन किया था. उसने और उसकी दो बहुओं ने कुल 4.5 लाख रुपए मुआवजा भी प्राप्त किया है.

हाई कोर्ट ने कहा कि यह "कानूनी प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग और एससी/एसटी एक्ट की व्यवस्था का घोर दुरुपयोग है. कोर्ट ने इसे राज्य के साथ धोखाधड़ी बताया. कोर्ट ने पीड़िता के विरोधाभासी बयान और मुआवजा लेने के बाद आरोपों से पलटने की कोशिश पर गंभीर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि राम कली, कविता और सविता को कुल 4,50,000 रुपये का मुआवजा तुरंत सरकार को वापस करना होगा. भविष्य में ऐसी कोशिश न हो इसके लिए अपीलकर्ताओं पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो 20 दिनों में हाईकोर्ट वेलफेयर फंड में जमा करना होगा अगर रकम नहीं लौटाई गई, तो रजिस्ट्रार जनरल कानूनी कार्रवाई करेंगे. ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह पीड़िता के नए बयान से प्रभावित हुए बिना, मुकदमा कानून के मुताबिक आगे बढ़ाए.