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बदायूं की मस्जिद में नमाज पर रोक का आदेश रद, Allahabad High Court ने ये बात कही

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बदायूं की एक मस्जिद (Badaun Mosque) में नमाज पढ़ने पर रोक (Banning Namaz) लगाने वाले के वहां के प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और यह अधिकार मौलिक है।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने अलीशेर व एक अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की अनुमति नहीं है. कानून व्यवस्था की समस्या होती है तो अधिकारियों को इसका समाधान करना चाहिए.



याचिका में मांग की गई थी कि बिलसी तहसील के बेहट जावी गांव में वक्फ मस्जिद रजा में याची व समुदाय के अन्य लोगों को नमाज पढ़ने से रोका न जाए और सुरक्षा दी जाए. याची का कहना था कि मस्जिद उसकी संपत्ति पर है, जिसका खसरा नंबर 1081 (पुराना नंबर 432) है.





याची के अधिवक्ता ने कहा कि निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मारानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम यूपी राज्य व अन्य के मामले में कहा है कि निजी संपत्ति पर धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है.