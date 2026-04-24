अफजाल अंसारी की पत्नी की कुर्क संपत्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया, जानिए
कुर्क संपत्ति रिलीज करने के मामले में आदेश के अनुपालन के लिए गाजीपुर के डीएम को तीन माह का समय दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 9:14 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी की बीवी फरहत अंसारी के लखनऊ स्थित कुर्क संपत्ति रिलीज करने के मामले में आदेश के अनुपालन के लिए गाजीपुर के डीएम को तीन माह का समय दिया है. साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं होता तो याची दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है.
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने फरहत अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए दिया है. एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि याची ने याचिका दाखिल कर लखनऊ प्लाट संख्या 14बी, मोहल्ला डाली बाग, तिलक मार्ग, राम मोहन वार्ड संख्या 15, जोन-एक बटलर एक्सटेंशन बांध के पास स्थित आवासीय मकान की सील खोलने का निर्देश देने की मांग में दाखिल की थी.
यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के मामले में कुर्क की गई थी. दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद गत चार फरवरी के आदेश में डीएम गाजीपुर को याची के प्रार्थना पत्र को पांच सप्ताह में सकारण निस्तारित करने का निर्देश दिया था. आरोप है कि याची ने आदेश की कॉपी डीएम के समक्ष प्रस्तुत की. इसके बावजूद उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया इसे अवमानना का मामला मानते हुए.
डीएम गाजीपुर को आदेश के अनुपालन के लिए एक मौका और दिया है. कोर्ट ने कहा कि डीएम गाजीपुर को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर मूल आदेश का पालन करना होगा. न्यायालय ने अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए याची को छूट दी कि तीन महीने कीअवधि में भी अधिकारी या विपक्षी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता तो वह पुनः अवमानना की कार्रवाई के लिए कोर्ट आ सकती हैं.
हाईकोर्ट पहुंचे अफजाल अंसारी
सपा सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा वाले बयान को लेकर दर्ज एफआईआर की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, याचिका में इस मामले से जुड़ी संपूर्ण कार्यवाही और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई है. सपा सांसद की इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की उम्मीद है.
मामले के तथ्यों के अनुसार सपा सांसद ने भांग की तरह गांजा की भी बिक्री का लाइसेंस दिए जाने का बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि प्रदेश में लखनऊ से लेकर हरेक शहर में चोरी छिपे गांजा बिकता है और साधु संत भी इसका सेवन करते हैं तो इसकी बिक्री का लाइसेंस भी दे देना चाहिए. अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ 28 सितंबर 2024 को गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप लगाया गया है कि सपा सांसद का बयान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है. पुलिस ने मामले की जांच के बाद गाजीपुर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. याचिका में मामले की सम्पूर्ण कार्यवाही और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई है.
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