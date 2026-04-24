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अफजाल अंसारी की पत्नी की कुर्क संपत्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया, जानिए

​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी की बीवी फरहत अंसारी के लखनऊ स्थित कुर्क संपत्ति रिलीज करने के मामले में आदेश के अनुपालन के लिए गाजीपुर के डीएम को तीन माह का समय दिया है. साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं होता तो याची दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है.

​यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने फरहत अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए दिया है. एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि ​याची ने याचिका दाखिल कर लखनऊ प्लाट संख्या 14बी, मोहल्ला डाली बाग, तिलक मार्ग, राम मोहन वार्ड संख्या 15, जोन-एक बटलर एक्सटेंशन बांध के पास स्थित आवासीय मकान की सील खोलने का निर्देश देने की मांग में दाखिल की थी.



यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के मामले में कुर्क की गई थी. दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद गत चार फरवरी के आदेश में डीएम गाजीपुर को याची के प्रार्थना पत्र को पांच सप्ताह में सकारण निस्तारित करने का निर्देश दिया था. आरोप है कि याची ने आदेश की कॉपी डीएम के समक्ष प्रस्तुत की. ​इसके बावजूद उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया. कोर्ट ने प्रथमदृष्टया इसे अवमानना का मामला मानते हुए.

​डीएम गाजीपुर को आदेश के अनुपालन के लिए एक मौका और दिया है. कोर्ट ने कहा कि डीएम गाजीपुर को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर मूल आदेश का पालन करना होगा. ​न्यायालय ने अवमानना याचिका निस्तारित करते हुए याची को छूट दी कि तीन महीने कीअवधि में भी अधिकारी या विपक्षी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता तो वह पुनः अवमानना की कार्रवाई के लिए कोर्ट आ सकती हैं.

हाईकोर्ट पहुंचे अफजाल अंसारी