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जौनपुर के केराकत थाने के दरोगा पर 10 हजार का जुर्माना, हाईकोर्ट ने वेतन से कटौती का दिया आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहनों की अवैध जब्ती और पुलिस प्रशासन की मनमानी कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है. अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में पुलिस ने मनमाने तरीके से वाहनों की जब्ती की, तो संबंधित दारोगा के वेतन से जुर्माना काटा जाएगा. यह मामला जौनपुर जिले के केराकत थाने से जुड़ा है, जहां पुलिस ने बिना किसी वैध कानूनी आधार के एक निजी वाहन को महीनों तक अपनी कस्टडी में रखा था. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने न केवल वाहन को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बल्कि दोषी उप-निरीक्षक पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

दारोगा सुनील कुमार पर लगा 10 हजार का जुर्माना: अदालत ने तत्कालीन उप-निरीक्षक सुनील कुमार को शक्तियों के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह राशि सीधे संबंधित दारोगा के वेतन से काटी जाएगी और याचिकाकर्ता को राहत दी जाएगी. ज्ञात हो कि सुधांशु नामक व्यक्ति के वाहन को पुलिस ने 16 जुलाई 2025 को हिरासत में लिया था, जिसके बाद से वह लगातार थाने के चक्कर काट रहा था. सुधांशु ने अदालत को बताया कि उन्होंने स्वामित्व के सभी वैध दस्तावेज पुलिस को दिखाए थे, लेकिन अधिकारियों ने अदालती आदेश के बिना वाहन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था.

पुलिस के 'अजीबोगरीब' तर्कों को कोर्ट ने नकारा: दूसरी ओर, पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह अजीबोगरीब तर्क दिया गया कि वाहन का कोई असली मालिक इसे लेने नहीं आया था. हालांकि, इसी रिपोर्ट में पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त वाहन किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या मुकदमे में शामिल नहीं पाया गया था. न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने पुलिस के इन विरोधाभासी तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि वाहन किसी अपराध से नहीं जुड़ा है, तो पुलिस उसे कस्टडी में रखने का अधिकार नहीं रखती. कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब मालिक स्वयं दस्तावेज लेकर उपस्थित था, तो पुलिस को अपनी संतुष्टि के बाद उसे तुरंत वाहन सौंप देना चाहिए था.