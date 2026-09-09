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यूपी टेट 2019 विवादित प्रश्न मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए संशोधित मार्कशीट जारी करने के आदेश

हाईकोर्ट ने यूपी टेट 2019 के प्रश्नों पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की और 15 दिन में संशोधित अंकपत्र जारी करने का आदेश दिया.

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यूपी टेट विवादित प्रश्न केस: राज्य सरकार ने कोर्ट को सौंपा जवाब, जल्द मिलेंगे संशोधित अंकपत्र (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:46 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टेट 2019) के विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने अभ्यर्थियों को संशोधित अंकपत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त समय प्रदान किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने अनुराधा एवं नौ अन्य याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर उनके अधिवक्ताओं को सुनने के बाद दिया. याचियों का कहना था कि यूपी टेट 2019 परीक्षा के पांच प्रश्नों के उत्तरों को लेकर बड़ा विवाद था.

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और कोर्ट का निर्देश: मूल याचिका में हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न संख्या 35, 83, 124, 139 और 144 के विकल्पों पर सवाल उठाए गए थे. याचियों के अनुसार कुछ प्रश्नों में सभी विकल्प गलत थे फिर भी एक को सही माना गया, जबकि कुछ में गलत विकल्पों को प्राथमिकता दी गई. हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में स्पष्ट किया था कि प्रश्न संख्या 83 और 144 पर याचियों की आपत्तियां विशेषज्ञों द्वारा पहले ही सही मानी जा चुकी थीं. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों के अंक नहीं मिले हैं, उन्हें अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाए.

सरकार ने कोर्ट में सौंपा जवाब: वहीं प्रश्न संख्या 35, 124 और 139 के संदर्भ में कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति द्वारा जारी संशोधित उत्तरकुंजी में कोई भी हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया था. अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने न्यायालय में नए निर्देश प्रस्तुत किए. सरकार की तरफ से बताया गया कि याचियों के अंक बढ़ा दिए गए हैं और संशोधित अंकपत्र 15 दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे. याचियों के अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन और तथ्यों पर अपनी कोई आपत्ति नहीं जताई.

हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की निस्तारित: अधिवक्ताओं की सहमति और राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने इस अवमानना याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया. इस फैसले के बाद लंबे समय से संशोधित अंकपत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है. शिक्षा विभाग अब तय समय सीमा के अंदर सभी पात्र अभ्यर्थियों के नए अंकपत्र तैयार कर जारी करेगा.

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