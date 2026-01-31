ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- गैर जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग अवमानना मानी जाएगी, रिव्यू तभी जब रिकॉर्ड में गलती होगी

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की ग़लत रिपोर्टिंग की शिकायत पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है. कहा कि गैर जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग अवमानना मानी जाएगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश.
Published : January 31, 2026 at 9:56 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 10:07 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर दाखिल सिविल मामलों की सुनवाई करते हुए कहा है कि न्यायालय की कार्यवाही और इस मामले में दिए गए आदेश की पवित्रता का पालन करने एवं उसे बनाए रखने के लिए कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की जा सकती है.

रिपोर्टिंग करते समय उचित संयम बरतें: कोर्ट ने सभी संबंधित लोगों से कहा कि आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नज़र में न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी. साथ ही कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि मीडिया के लोग इस मामले की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय उचित संयम बरतेंगे और इस संबंध में न्यायालय के आदेशों की गरिमा और पवित्रता बनाए रखेंगे.

सिविल वाद की सुनवाई के दौरान दिया आदेश: यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट व अन्य की ओर से दाखिल सिविल वाद की सुनवाई करते हुए दिया है. वादी के अधिवक्ता ने कोर्ट कार्यवाही की मीडिया में गलत रिपोर्टिंग और उस पर पूर्व में हुए कोर्ट के आदेश की ओर ध्यान आकृष्ट कराया. इस पर कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को पिछले आदेश को फिर से मीडिया में अनुपालन के लिए सर्कुलेट करने का निर्देश दिया.

फैसले के रिव्यू पर हाईकोर्ट ने कहा- रिव्यू तभी होगा जब रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट गलती होगी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी फैसले पर पुनर्विलोकन की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि रिव्यू तभी किया जा सकता है, जब रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट गलती हो, यानी गलती गंभीर और स्पष्ट होनी चाहिए. साथ ही गलती ऐसी होनी चाहिए, जो रिकॉर्ड को सिर्फ़ देखने से ही पता चल जाए, जिसके लिए किसी लंबी तर्क प्रक्रिया या गलती खोजने के लिए पूरे सबूतों के दोबारा मूल्यांकन की ज़रूरत न पड़े क्योंकि ऐसा करना अपीलीय क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने जैसा होगा.

फैसले में कोई स्पष्ट गलती नहीं: इसके अलावा रिव्यू केवल ऑर्डर 47 नियम 1 को सेक्शन 141 सीपीसी के एकसाथ पढ़ने पर बताए गए आधारों पर ही किया जा सकता है. कोर्ट को यह समझाना होगा कि बाद के स्टेज पर उसके द्वारा खोजा गया मामला या सबूत शुरुआती स्टेज पर नहीं खोजा जा सका था या पेश नहीं किया जा सका था, भले ही पूरी सावधानी बरती गई हो.

पर्याप्त कारण के आधार पर रिव्यू: कोई पक्ष जो किसी अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर रिव्यू अर्जी देता है, उसे यह साबित करना होगा कि वह कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान में बताई गई शर्तों के समान है. कोर्ट ने कहा कि हर पहलू पर विचार किया गया एवं याचिका खारिज की गई और रिव्यू के तहत फैसले में कोई स्पष्ट गलती नहीं दिखती है.

दोबारा सुनवाई की अनुमति नहीं: यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स जयके इम्पैक्स की रिव्यू अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि न तो रिव्यू कोर्ट अपीलीय कोर्ट की तरह अपने फैसले के गुण दोष की जांच कर सकती है और न ही रिव्यू याचिका की आड़ में इस कोर्ट द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है.

अदालत ने रिव्यू पिटिशन खारिज की: कोर्ट ने रिव्यू अर्जी बलहीन मानते हुए खारिज कर दी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी थी, जिस पर पुनर्विलोकन की अर्जी दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि नए महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने पर ही कोर्ट अपने फैसले का रिव्यू कर सकती है अन्यथा नहीं.

