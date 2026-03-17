ETV Bharat / state

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को ठहराया सही

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्नातकोत्तर कॉलेजों में सहायक आचार्य के 910 पदों की भर्ती परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की स्थिति में परिणाम निरस्त करना पूरी तरह उचित है. विज्ञापन संख्या-51/2022 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी. कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो चयन प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे थे.

STF जांच में पेपर लीक के सुराग: परीक्षा के बाद लखनऊ के विभूति खंड और चिनहट थानों में दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी. जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि संदिग्ध संपर्क वाले 21 मोबाइल नंबरों में से 19 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे. एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के गोपनीय सहायक महबूब अली ने पैसों के बदले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए थे. इस धांधली की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 जनवरी 2026 को पूरी परीक्षा और उसके परिणाम को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया था.

अदालत में याचिकाओं पर बहस: याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने दलील दी कि केवल 19 संदिग्ध उम्मीदवारों के कारण हजारों अभ्यर्थियों की पूरी परीक्षा रद्द करना न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने मांग की कि केवल दोषी पाए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जानी चाहिए न कि पूरी चयन प्रक्रिया. इसके जवाब में अपर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि पेपर लीक कई विषयों में हुआ था और भ्रष्टाचार का दायरा 19 उम्मीदवारों से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है. राज्य सरकार का मानना था कि ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया था.