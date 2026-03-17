असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को ठहराया सही
हाईकोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो चयन प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 9:17 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्नातकोत्तर कॉलेजों में सहायक आचार्य के 910 पदों की भर्ती परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की स्थिति में परिणाम निरस्त करना पूरी तरह उचित है. विज्ञापन संख्या-51/2022 के तहत यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसकी लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी. कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है जो चयन प्रक्रिया को बहाल करने की मांग कर रहे थे.
STF जांच में पेपर लीक के सुराग: परीक्षा के बाद लखनऊ के विभूति खंड और चिनहट थानों में दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी. जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि संदिग्ध संपर्क वाले 21 मोबाइल नंबरों में से 19 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे. एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के गोपनीय सहायक महबूब अली ने पैसों के बदले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए थे. इस धांधली की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 जनवरी 2026 को पूरी परीक्षा और उसके परिणाम को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया था.
अदालत में याचिकाओं पर बहस: याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने दलील दी कि केवल 19 संदिग्ध उम्मीदवारों के कारण हजारों अभ्यर्थियों की पूरी परीक्षा रद्द करना न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने मांग की कि केवल दोषी पाए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जानी चाहिए न कि पूरी चयन प्रक्रिया. इसके जवाब में अपर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि पेपर लीक कई विषयों में हुआ था और भ्रष्टाचार का दायरा 19 उम्मीदवारों से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है. राज्य सरकार का मानना था कि ऐसी स्थिति में पूरी परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया था.
चयन प्रक्रिया की पवित्रता सर्वोपरि: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और पेपर लीक के साक्ष्य पर्याप्त हैं. अदालत ने टिप्पणी की कि किसी भी उम्मीदवार को चयन का पूर्ण अधिकार नहीं होता और यदि प्रक्रिया संदिग्ध हो जाए तो राज्य उसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र है. भले ही इस निर्णय से कुछ निर्दोष उम्मीदवारों को असुविधा हो, लेकिन चयन प्रक्रिया की पवित्रता और शुचिता बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. कोर्ट ने माना कि निष्पक्षता के बिना की गई कोई भी भर्ती भविष्य में व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है.
नई परीक्षा में शामिल होने का अवसर: सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी हताश न हों और आयोग द्वारा जारी किए गए नए परीक्षा कार्यक्रम में पुनः भाग लें. आयोग पहले ही नई लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित कर चुका है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा. कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि आगामी परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि ऐसी अनियमितता दोबारा न हो. इस निर्णय के साथ ही सहायक आचार्य भर्ती के पुराने विवादित परीक्षा परिणाम पर अब पूरी तरह विराम लग गया है.
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