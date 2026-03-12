ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- अधिकारी की लापरवाही की सजा किसान को नहीं, प्रशासनिक आदेश रद्द

न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश एक विधवा महिला के बीमा दावे को खारिज किए जाने के खिलाफ दिया.

Published : March 12, 2026 at 8:49 PM IST

प्रयागराज: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रशासन के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही के कारण किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश एक विधवा महिला के बीमा दावे को खारिज किए जाने के खिलाफ दिया है. याचिकाकर्ता के पति राम प्रवेश यादव, जो एक सीमांत किसान थे, की वर्ष 2016 में एक भैंस के हमले में मृत्यु हो गई थी.

लेखपाल की लापरवाही: घटना के बाद याचिकाकर्ता ने बीमा योजना के तहत दावा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तत्कालीन लेखपाल को समय सीमा के भीतर सौंप दिए थे. हालांकि, संबंधित लेखपाल ने उन दस्तावेजों को आगे के अधिकारियों तक नहीं भेजा और अपना तबादला होने के बाद भी नई फाइल अगले लेखपाल को नहीं सौंपी. काफी मशक्कत के बाद याचिकाकर्ता ने जनवरी 2018 में दोबारा दस्तावेज जमा किए, लेकिन प्रशासन ने देरी का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया. प्रशासन का तर्क था कि आवेदन घटना के 20 महीने बाद प्राप्त हुआ है, जो नियमों के विरुद्ध है.

कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार: हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड की गहन जांच के बाद पाया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में समय पर ही आवेदन किया था और मामला केवल लेखपाल की लापरवाही से लटका रहा. कोर्ट ने यह भी संज्ञान में लिया कि संबंधित लेखपाल के खिलाफ इस लापरवाही के लिए पहले ही विभागीय कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी. माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि यह योजना किसानों के परिवारों को आकस्मिक संकट के समय आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है. अदालत के अनुसार, ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की व्याख्या उदार और व्यावहारिक तरीके से होनी चाहिए, न कि केवल तकनीकी कमियों के आधार पर.

डीएम बलिया को पुनर्विचार के निर्देश: कोर्ट ने 16 दिसंबर 2021 को जिला मजिस्ट्रेट (DM), बलिया द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दावे को खारिज किया गया था. हाईकोर्ट ने मामले को पुनः विचार के लिए जिलाधिकारी को वापस भेज दिया है और कानून के अनुसार नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट समय सीमा तय करते हुए कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के आठ सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी की जाए. यह फैसला उन हजारों किसानों के लिए उम्मीद की किरण है जो प्रशासनिक लालफीताशाही के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं.

