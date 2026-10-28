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धारा 467 का अपराध जघन्य नहीं, किशोर पर वयस्क की तरह नहीं चलेगा मुकदमा: हाईकोर्ट

किशोर पर वयस्क की तरह नहीं चलेगा मुकदमा: हाईकोर्ट ( etv bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आदेश रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने मामले को बुलंदशहर के किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेजते हुए गंभीर अपराध की श्रेणी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में ही की जाए.

अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत अपराध में न्यूनतम सात साल की सजा निर्धारित नहीं है, इसलिए इसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के शिल्पा मित्तल बनाम राज्य फैसले के अनुसार, ऐसे अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं.