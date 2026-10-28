धारा 467 का अपराध जघन्य नहीं, किशोर पर वयस्क की तरह नहीं चलेगा मुकदमा: हाईकोर्ट
बुलंदशहर के किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेजते हुए गंभीर अपराध की श्रेणी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:51 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आदेश रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी ने मामले को बुलंदशहर के किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेजते हुए गंभीर अपराध की श्रेणी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में ही की जाए.
अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत अपराध में न्यूनतम सात साल की सजा निर्धारित नहीं है, इसलिए इसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत जघन्य अपराध नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के शिल्पा मित्तल बनाम राज्य फैसले के अनुसार, ऐसे अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं.
मामला वर्ष 2016 में खुर्जा नगर थाने में दर्ज 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है. घटना के समय आरोपी की उम्र 16 वर्ष नौ महीने सात दिन थी. किशोर न्याय बोर्ड ने पहले उसे वयस्क की तरह मुकदमे के लिए बाल न्यायालय भेजा था. हाईकोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड के 11 मई 2026 और बाल न्यायालय के 16 जुलाई 2026 के आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में ही की जाए और आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा न चलाया जाए.