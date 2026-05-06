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रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन से वसूली मामले में हाईकोर्ट सख्त; अधिकारियों से मांगा हलफनामा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और वित्त नियंत्रक (PHQ) को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है. मामला सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली को लेकर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है. न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने गिरधारी लाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी लगातार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन से अवैध वसूली कर रहे हैं. कोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन: याचिकाकर्ता गिरधारी लाल के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने कोर्ट को बताया कि वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति के बाद अधिक भुगतान का हवाला देकर याची की रिकवरी कर ली है और शेष परिलाभों का भुगतान करने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इसे न केवल अवैध माना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सुशील कुमार सिंघल मामले (2014) में दिए गए स्पष्ट आदेश का उल्लंघन भी करार दिया. गौरतलब है कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के तहत सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगी हुई है, फिर भी ऐसे मामले कोर्ट में आ रहे हैं.