रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन से वसूली मामले में हाईकोर्ट सख्त; अधिकारियों से मांगा हलफनामा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन वसूली मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई है. अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 10:43 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और वित्त नियंत्रक (PHQ) को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है. मामला सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली को लेकर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है. न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने गिरधारी लाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी लगातार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन से अवैध वसूली कर रहे हैं. कोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन: याचिकाकर्ता गिरधारी लाल के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने कोर्ट को बताया कि वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति के बाद अधिक भुगतान का हवाला देकर याची की रिकवरी कर ली है और शेष परिलाभों का भुगतान करने से भी इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इसे न केवल अवैध माना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सुशील कुमार सिंघल मामले (2014) में दिए गए स्पष्ट आदेश का उल्लंघन भी करार दिया. गौरतलब है कि 16 जनवरी 2007 के शासनादेश के तहत सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगी हुई है, फिर भी ऐसे मामले कोर्ट में आ रहे हैं.
प्रत्यावेदन के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही: सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि याची ने अपने प्रत्यावेदन के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी थी. इसके बावजूद, भुगतान से इनकार करते समय अधिकारियों ने शीर्ष अदालत के निर्णय पर विचार करना भी जरूरी नहीं समझा. हाईकोर्ट ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए इसे अधिकारियों की मनमानी और न्यायिक निर्देशों के प्रति उदासीनता माना है. अब इस मामले में प्रमुख सचिव गृह और वित्त नियंत्रक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जवाब देना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं.
यह भी पढ़ें- पाकिस्तान की ISI और गैंगस्टर्स के इशारों पर आतंक फैलाने की साजिश रच रहे 2 आतंकी गिरफ्तार