ETV Bharat / state

यूपी के शिक्षामित्रों के नियमितीकरण व वेतन पर निर्णय ले सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दिया आदेश.

allahabad high court order government must decide regularization salaries up shiksha mitras.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान की मांग पर विचार कर दो माह में सकारण आदेश करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा: कोर्ट ने याचियों को तीन सप्ताह के भीतर दस्तावेज सहित विस्तृत प्रत्यावेदन राज्य सरकार को भेजने और सरकार को सुनवाई का मौका देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने देवरिया की निकहत फ़िरदौस की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

याची ने हाईकोर्ट में क्या कहा: याची का कहना था वह लंबे समय से शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत हैं। जग्गो बनाम भारत संघ व श्रीपाल व अन्य में सुप्रीम कोर्ट एवं 11 जून 2025 के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुसार याची को नियमित कर सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए: कोर्ट ने कहा कि तेज बहादुर मौर्य व 114 अन्य में यही मुद्दा था, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. इसी फैसले के आलोक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा इस मामले में निर्णय लें. बता दें कि यूपी में शिक्षामित्र काफी समय से नियमितीकरण व वेतन पर सरकार से फैसला लेने की मांग काफी समय से करते आ रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः सन्यासी से दूल्हा बने IIT बाबा ! संतों की तीखी प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर गरमागरम बहस


ये भी पढ़ें: बेटी के तलाक पर रिटायर्ड जज पिता ने बजवाए ढोल-नगाड़े; कोर्ट से घर तक जोरदार वेलकम, बोले-घर वापसी पर क्यों न करूं स्वागत...

TAGGED:

SHIKSHA MITRAS
यूपी शिक्षामित्र
ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट
UP SHIKSHA MITRAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.