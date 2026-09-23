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30 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लाभ से इनकार नहीं कर सकती सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

पद न होने का हवाला देकर सेवानिवृत्ति लाभ देने से सरकार पीछे नहीं हट सकती.

Allahabad High Court order government cannot deny retirement benefits after 30 years service.
30 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लाभ से इनकार नहीं कर सकती सरकार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:41 AM IST

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​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी से राज्य सरकार ने लगभग तीन दशकों तक लगातार सेवा ली है, तो बाद में तकनीकी आधार या स्वीकृत पद न होने का हवाला देकर उसे सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति लाभ पाने का अधिकार सेवा की अवधि से जुड़ा होता है, न कि केवल पद से.

यह आदेश ​न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने बालकृष्ण शर्मा की विशेष अपील पर उसके अधिवक्ता विभु राय व सरकारी वकील को सुनकर अपील स्वीकार करते हुए दिया है. इसी के साथ ही खंडपीठ ने एकल पीठ के 31 अगस्त 2012 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याची की सेवा समाप्ति को सही ठहराया गया था.

​मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 1997 में कनिष्ठ लिपिक के दो सामान्य पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 31 जुलाई 1997 को जारी चयन सूची में बालकृष्ण शर्मा का नाम दूसरे स्थान पर आया. 12 सितंबर 1997 को उसे नियुक्ति पत्र जारी किया गया और उन्होंने कार्यभार संभाला. चयन प्रक्रिया पूरी होने के दौरान ही विज्ञापित दो पदों में से एक पर मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति कर दी गई जबकि मेरिट में प्रथम आए अभ्यर्थी को दूसरे पद पर रखा गया. इसके बाद विभाग ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की नियुक्ति केवल अवकाश रिक्ति के तहत थी और नियमित पद उपलब्ध न होने के कारण 13 सितंबर 2000 को उसकी सेवा समाप्त कर दी गईं.

​कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन जारी होने और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार ने कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया. नियुक्ति पत्र जारी कर कर्मचारी से काम लिया गया. खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते. खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संविदा या अस्थायी व्यवस्था का दुरुपयोग कर कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करना संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है. कर्मचारी को यह वैध अपेक्षा थी कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद उसकी सेवा नियमित मानी जाएगी.

​कोर्ट ने पाया कि याची 12 सितंबर 1997 से लगातार कार्यरत रहा और बिना किसी शिकायत के अपनी सेवानिवृत्ति (31 अगस्त 2026) के मुहाने पर पहुंच चुका है. इतने लंबे समय तक काम लेने के बाद उसे पेंशन और अन्य देयों से वंचित करना पूरी तरह गैर-वाजिब है.

​हाईकोर्ट ने ​संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपीलार्थी के सभी सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) की गणना सामान्य सरकारी कर्मचारी के नियमानुसार की जाए और ​आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इन सभी देयों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

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