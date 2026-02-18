ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति, हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा का दिया आदेश
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि बालिग व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 10:46 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांसजेंडर और एक अन्य व्यक्ति के बीच लिव-इन रिलेशनशिप को साथ रहने की अनुमति देते हुए संरक्षण प्रदान किया है. कोर्ट ने उनके परिवार वालों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके शांति पूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सर्वोपरि बताते हुए, पुलिस को जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया.
मामला मुरादाबाद के मजहोला थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दोनों याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. दोनों बालिग हैं और उन्होंने स्वेच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी जान-माल को खतरा था. उन्होंने स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि बालिग व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है और परिवार या समाज इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को आईपीसी की धारा 377 से अपराधमुक्त करार दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि ऐसे संबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करते. साथ ही, अकांक्षा बनाम यूपी राज्य मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने पुष्टि की कि शादी न होने या शादी न कर पाने की स्थिति में भी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं.
कोर्ट ने कहा "एक बार जब कोई बालिग व्यक्ति अपना साथी चुन लेता है, तो परिवार या किसी अन्य को उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का अधिकार नहीं है. राज्य का कर्तव्य है कि वह हर नागरिक की जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे." कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा आती है, तो वे पुलिस कमिश्नर या एसएसपी से संपर्क करें. पुलिस उनकी उम्र और सहमति की पुष्टि करने के बाद तुरंत सुरक्षा प्रदान करेगी. अगर दस्तावेजी सबूत न हों, तो पुलिस ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उम्र सत्यापित कर सकती है.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने NBW के तामीला में बार-बार विफलता पर यूपी पुलिस को लगाई फटकार