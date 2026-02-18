ETV Bharat / state

ट्रांसजेंडर और समलैंगिक जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति, हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा का दिया आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांसजेंडर और एक अन्य व्यक्ति के बीच लिव-इन रिलेशनशिप को साथ रहने की अनुमति देते हुए संरक्षण प्रदान किया है. कोर्ट ने उनके परिवार वालों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके शांति पूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सर्वोपरि बताते हुए, पुलिस को जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया.

मामला मुरादाबाद के मजहोला थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दोनों याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. दोनों बालिग हैं और उन्होंने स्वेच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया है. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी जान-माल को खतरा था. उन्होंने स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि बालिग व्यक्ति को अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है और परिवार या समाज इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को आईपीसी की धारा 377 से अपराधमुक्त करार दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि ऐसे संबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करते. साथ ही, अकांक्षा बनाम यूपी राज्य मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने पुष्टि की कि शादी न होने या शादी न कर पाने की स्थिति में भी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं.