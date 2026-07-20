अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल के आरोपी की मानसिक जांच के आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-मैसेज देखकर लगा कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 8:47 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील तस्वीरों से एक युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उसकी मानसिक जांच कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आरोपी द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के अवलोकन के बाद कहा कि प्रथमदृष्टया वह स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति प्रतीत नहीं होता. न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने इस टिप्पणी के साथ कौशाम्बी के सीएमओ को आरोपी की मानसिक जांच कराकर उसकी रिपोर्ट जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा भेजे गए मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट का अवलोकन करने पर वह स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति प्रतीत नहीं होता, इसलिए सीएमओ कौशाम्बी उसकी मानसिक जांच कराकर रिपोर्ट संबंधित जिला न्यायालय में प्रस्तुत करें. मामला बीएनएस की धारा 64(1), 74, 351(2), 352 व 333, पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 और आईटी एक्ट की धारा 66 ई का है. अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने किसी तरह उसका मोबाइल हैक कर उसकी अश्लील तस्वीरें हासिल कीं. इसके बाद वह उन तस्वीरों के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां भी देता रहा.
इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद उसने फिर से पीड़िता को धमकाना शुरू कर दिया. पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि पहले दोनों के बीच संबंध थे लेकिन बाद में आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया. उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजकर और प्राइवेट मैसेज के माध्यम से उससे पांच लाख रुपये की मांग की.
जमानत की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था. विवाह से इनकार करने पर उसे झूठे मामले में फंसाया गया. राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी द्वारा पीड़िता व उसके परिजनों को भेजे गए मैसेज और सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें प्रस्तुत की गईं. रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपी अश्लील तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था. उसने न केवल पीड़िता को अत्यंत अश्लील और अभद्र मैसेज भेजे बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए.
इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि मैसेज की भाषा, उनकी प्रकृति और सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए आरोपी राहुल कुमार सरोज को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता. कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर मानसिक जांच कराने का आदेश दिया.
यह भी पढ़ें: यूपी में अपराधी और फर्जी डिग्रीधारी वकीलों पर कार्रवाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश