हाईकोर्ट ने कहा, "कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं डीएम-एसपी तो इस्तीफा दें या ट्रांसफर करा लें"
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद के भीतर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के सरकारी तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 10:53 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद के भीतर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के सरकारी तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हर परिस्थिति में कानून का शासन सुनिश्चित करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी कानून-व्यवस्था संभालने में खुद को अक्षम पाते हैं, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए. कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि डीएम और एसपी स्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जिले से स्थानांतरण मांगना चाहिए.
मुनाजिर खान की याचिका पर सुनवाई: अदालत ने कहा कि राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक समुदाय अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. यदि कोई पूजा स्थल निजी संपत्ति है, तो वहां धार्मिक क्रियाकलापों के लिए राज्य से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है. हाईकोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया है कि राज्य का हस्तक्षेप केवल तभी अनिवार्य है जब धार्मिक कार्य सार्वजनिक भूमि पर हो रहे हों. यह आदेश संभल के निवासी मुनाजिर खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है, जिन्होंने नमाज पर लगी पाबंदी को चुनौती दी थी.
भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद: याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने आरोप लगाया था कि उन्हें गाटा संख्या 291 पर रमजान के दौरान नमाज अदा करने से अनुचित रूप से रोका जा रहा है. दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि संबंधित जमीन के स्वामित्व को लेकर राजस्व अभिलेखों में विवाद है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह जमीन मोहन सिंह और भूराज सिंह के नाम पर दर्ज है, न कि किसी मस्जिद के नाम पर. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए केवल 20 नमाजियों को ही वहां नमाज अदा करने की अनुमति दी थी.
16 मार्च को होगी अगली सुनवाई: सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि याचिकाकर्ता ने उस स्थान या मस्जिद की कोई तस्वीर कोर्ट में पेश नहीं की है जहां नमाज अदा की जानी है. सरकारी वकील ने दलील दी कि बड़ी भीड़ जुटने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए संख्या सीमित की गई. कोर्ट ने इस दलील को प्रशासनिक विफलता मानते हुए याचिकाकर्ता को नमाज के स्थान के फोटो और राजस्व रिकॉर्ड पेश करने का समय दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिसे कोर्ट ने शीर्ष दस मामलों की सूची में रखा है.
नाबालिग से रेप में षड्यंत्र के आरोपी मौलवी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप व उसका निकाह कराने के मामले में अभियुक्त मौलवी मोहम्मद अयाज कासम के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दिया है. साथ ही राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से याचिका पर जवाब मांगा है. याची ने याचिका में बीएनएसएस की धारा की 528 के तहत मऊ के कोपागंज थाने में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है. इस मामले में 27 दिसंबर 2025 को चार्जशीट दाखिल हो गई है. याची के वकील का कहना है कि याची को झूठा फंसाया गया है और FIR में षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप झूठे हैं.
याचिका के अनुसार घटना 14 फरवरी 2024 को हुई थी और एफआईआर उसके नौ महीने बाद 16 नवंबर 2025 को दर्ज की गई लेकिन इस देरी का कोई उचित कारण नहीं दिया गया. पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि उसका निकाह एक सितंबर 2025 को शाह आलम के साथ हुआ था और याची उस निकाह का मौलवी था लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में पीड़िता ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया. याचिका के अनुसार विवेचना अधिकारी ने कोई साक्ष्य नहीं पाया कि याची ने ऐसा कोई षड्यंत्र का अपराध किया है.
इस मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने गत 13 जनवरी को संज्ञान लेकर सम्मन जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि याची का मामला अन्य अभियुक्तों से अलग है. साथ ही याची के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि राहत केवल याची को दी गई है, जिसका लाभ अन्य अभियुक्तों को नहीं मिलेगा.
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