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"पुलिस को कानून की बेहतर जानकारी देने का तंत्र विकसित करें", हाईकोर्ट का प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश

न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने शिवम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:44 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार मामले में बरेली की सीबीगंज पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने व लचर विवेचना को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने एसएसपी बरेली को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रदेश के डीजीपी व प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दिया कि ऐसा तंत्र विकसित करें, जिससे पुलिस को कानून की बेहतर जानकारी दिलाई जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी ने शिवम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गाली गलौज व दहेज उत्पीड़न केस कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के कथन से अपराध का खुलासा होता था लेकिन, एफआईआर उससे भिन्न है. याची का दावा था कि एफआईआर से किसी अपराध का खुलासा नहीं होता. उसके खिलाफ झूठा केस चलाया जा रहा है, जबकि पीड़िता का आरोप है कि याची ने शादी का झूठा वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए तथा शादी से इनकार कर दिया. फिर सरकारी नौकरी का लालच देकर संबंध बनाता रहा. एक स्टाम्प पर उसने शादी भी की लेकिन, वह पत्रावली पर नहीं है. कोर्ट ने पीड़िता को भी अगली सुनवाई पर हाजिर होने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने पुलिस के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि मामले में रेप का आरोप है लेकिन, एफआईआर में जिक्र नहीं है, जो पुलिस की कार्रवाई पर संदेह पैदा करती है. पुलिस ने लापरवाही से कानून के विपरीत काम किया. अपराध की सही विवेचना नहीं की.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने 1984 कानपुर सिख दंगों को बताया 'नरसंहार', आरोपियों की याचिकाएं खारिज

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