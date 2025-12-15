ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप का मामला; हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को राहत देने से किया इनकार, याचिका खारिज की

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू और आकाश मौर्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन सिरप कांड के दो आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू व आकाश मौर्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है. याचिका में दोनों आरोपियों ने जौनपुर कोतवाली में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.

नारकोटिक्स एक्ट का अपराध नहीं: दोनों को कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपी बनाया गया है. दोनों के विरुद्ध जौनपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज है. याचिका में एफआईआर को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याची के अधिवक्ता का कहना था प्राथमिकी से अपराध बीएनएस के तहत बनाता है, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई हैं जबकि इस मामले में नारकोटिक्स एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता है.

24 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई: सरकार की ओर से कहा गया कि कोडीन सिरप ड्रग्स की श्रेणी में आता है. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार याची सिरप की खरीद बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड दिखाने में असफल रहे. इसलिए मामला एनडीपीएस एक्ट का है. हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी.

इसी मामले में करीब 24 आरोपियों की याचिका पर हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ में भी सुनवाई चल रही है जिसमें 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है.

