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बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ पिता की नहीं, मां भी आय से योगदान दें: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट. ( etv bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी केवल पिता पर नहीं डाली जा सकती. सामान्य तौर पर माता-पिता को अपनी आय व आर्थिक क्षमता के अनुसार बच्चे के पालन-पोषण और अन्य खर्चों में योगदान करना होता है.

न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल ने यह टिप्पणी एक महिला और उसके दो नाबालिग बच्चों की याचिका खारिज करते हुए की. याचिका में परिवार न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें दोनों बच्चों के लिए डेढ़-डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण का निर्देश पिता को दिया गया था. हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 की योजना पर विचार करते हुए कहा कि इसके तहत नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण का दावा उसके पिता या माता से किया जा सकता है इसलिए इस वैधानिक जिम्मेदारी को केवल पिता का दायित्त्व नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी केवल पिता या मां में से किसी एक पर नहीं डाली जा सकती.



कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 125 के तहत भरण-पोषण तय करते समय माता-पिता दोनों की आर्थिक स्थिति और भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है. अधिक आय होने पर मां जिम्मेदारी से पूरी तरह पीछे नहीं हट सकती. इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि महिला ने अपने और बच्चों के खर्चों के संबंध में कुछ बयान दिए थे। रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि वह कोचिंग से आय अर्जित कर रही थी. पति का पक्ष था कि उसकी आय पत्नी से कम है। पति जूनियर हाईस्कूल में इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत था और उसकी आय करीब नौ हजार रुपये प्रतिमाह बताई गई थी.