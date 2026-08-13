सात वर्षीय बच्ची ने मां को पहचानने से इनकार किया, पिता के पास रहेगी बच्ची की कस्टडी
बच्ची से सीधे बातचीत के बाद न्यायमूर्ति संदीप जैन ने दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:57 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी की सात वर्षीय एक बच्ची की कस्टडी उसके पिता के पास बरकरार रखी है. यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने बच्ची से सीधे बातचीत के बाद दिया. कोर्ट ने बच्ची से बात की तो उसने बताया कि वह कक्षा एक में पढ़ती है और अपने पिता के साथ रहने में सहज है. बच्ची ने अपनी मां को पहचानने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि वह उनके साथ नहीं रहना चाहती. पश्चिम शरीरा थाने की पुलिस ने कोर्ट के गत 30 जुलाई के आदेश के तहत बच्ची को अदालत में पेश किया था.
उधर याची मां ने कोर्ट को बताया कि पति ने उसके साथ क्रूरता की और उसे ससुराल से निकाल दिया. उसके बाद से वह अपने पिता-भाई के साथ रह रही है और सिलाई व सब्जी की दुकान से रोज़ाना करीब पांच सौ रुपये कमाती है. उसने आरोप लगाया कि पति ने दूसरी शादी कर ली है. पिता ने आरोपों से इनकार करते हुए स्वीकार किया कि वह दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रह रहा है, जिससे दो बच्चे भी हुए हैं. उसने बच्ची की अच्छी परवरिश और स्कूली पढ़ाई का दावा भी किया.
कोर्ट ने बच्ची की भावनात्मक स्थिति और उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कहा कि अभी बच्ची की कस्टडी मां को सौंपना बच्ची के लिए मानसिक रूप से कष्टकारी हो सकता है. कोर्ट ने मां-बेटी के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए मां को बेटी से मुलाकात का अधिकार दिया है. वह रोज शाम छह से नौ बजे के बीच वीडियो कॉल पर बेटी से बात कर सकेगी और स्कूल की छुट्टियों में बच्ची को अस्थायी रूप से अपने पास रख सकेगी. साथ ही पिता को भी अपनी छोटी बेटी (जो फिलहाल मां के पास है) से मिलने का अधिकार दिया गया है. इसी के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी.
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