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High Court की खबरें: औरैया में बुलडोजर एक्शन रुका, वकील का खुद याची बनना व्यावसायिक कदाचार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया में दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है और विवादित दुकान की यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सुमन देवी व अन्य की याचिका पर दिया है. इस मामले में चीफ जस्टिस के आदेश पर गठित विशेष पीठ ने बुधवार देर‌ शाम सुनवाई कर को याची को ध्वस्तीकरण से राहत दी थी. याचिका के माध्यम से औरैया जिले में घरों और दुकानों के ध्वस्तीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई थी. याचियों का कहना है कि उनके मकान और दुकानें उन जमीन पर बने हैं, जो वर्ष 1987 से 1991 के बीच सरकार की नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटित की गई थी. सरकारी वकील का कहना है कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद याचियों ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। दिबियापुर के नहर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने चेतावनी नोटिस दिया था.

मुवक्किल के हित में वकील का खुद याची बनना व्यावसायिक कदाचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए आदेश में कहा है कि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल का केस आगे बढ़ाने के लिए खुद ही याची बन जनहित याचिका नहीं कर सकता. यह व्यावसायिक कदाचार है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने फिरोजाबाद निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा की जनहित याचिका खारिज करते हुए दिया है. खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता को कोर्ट का अधिकारी माना जाता है. यदि वह मुवक्किल के फायदे के लिए खुद याची बनता है तो एडवोकेट्स एक्ट के तहत व्यावसायिक कदाचार है. उसके विरुद्ध बार कौंसिल में शिकायत भी हो सकती है. खंडपीठ ने कहा कि वकील को जनहित का मुद्दा लगता है तो वह किसी असली प्रभावित व्यक्ति से ऐसी जनहित याचिका दाखिल करा सकता है लेकिन स्वयं पक्षकार नहीं बन सकता. कोर्ट ने कहा कि अशोक कुमार पांडेय बनाम पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामले में पीआईएल के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई है. मामले के तथ्यों के अनुसार अधिवक्ता ने स्वयं को कुछ इंडस्ट्रीज का लीगल एडवाइजर बताते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर नेचुरल गैस कनेक्शन दिए जाने की मांग की थी.





वाराणसी के बुनकर कॉलोनी विवाद पर हाईकोर्ट ने क्या कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की बुनकर कॉलोनी के एक आवास को लेकर चल रहे विवाद में विधवा महिला कमरुन्निशा के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि क्वार्टर नंबर-3 का कब्जा तुरंत याचिकाकर्ता को सौंपा जाए और उनके नाम ट्रांसफर डीड भी निष्पादित की जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है.