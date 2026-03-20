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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश; वसूली करने के आरोपी अधिवक्ता की जमानत खारिज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर धन उगाही करते के आरोपी कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनाया.

अभियोजन के अनुसार, अखिलेश दुबे पर आरोप है कि वह लोगों को झूठे रेप और पॉस्को जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था. शिकायतकर्ता सुरेश पाल एक व्यवसायी है, जिसने आरोप लगाया कि अखिलेश ने पहले उसे धमकाया और फिर एक महिला के जरिए उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया. बाद में मामले को सुलझाने के नाम पर उससे करीब 2.5 करोड़ रुपये वसूल लिए गए.

जांच के दौरान कई पीड़िताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इनमें एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे दबाव डालकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था. अन्य मामलों की पीड़िताओं ने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि आरोपी के लोगों ने उन्हें धमकाकर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए. इसके अलावा, शिकायतकर्ता के बेटे और आरोपी के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें विवाद सुलझाने की बात कही गई है.

आरोपी के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि यह पूरा मामला झूठा है और उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रमाण-पत्र वैध नहीं है और गवाह पक्षपाती हैं. साथ ही, आरोपी की उम्र 70 वर्ष बताकर और चार्जशीट दाखिल हो जाने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई.