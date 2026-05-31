इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बावजूद गिरफ्तारी, सरकार को अब देना पड़ेगा पांच लाख मुआवजा
संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 8:26 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अदालत के गिरफ्तारी-स्थगन आदेश की अवहेलना कर एक व्यक्ति को जेल भेजने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. साथ ही संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अनिल सोनी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के अनुसार, अनिल सोनी के विरुद्ध सिद्धार्थनगर के इटवा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस एफआईआर को चुनौती देते हुए दाखिल आपराधिक रिट याचिका में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने 1 अप्रैल 2026 को अंतरिम आदेश पारित कर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
याचिकाकर्ता का आरोप था कि गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद पुलिस ने 4 अप्रैल 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उनके परिजनों और अधिवक्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. बाद में हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल किए जाने के बावजूद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी-स्थगन आदेश उस समय पारित हुआ था जब राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता तथा वादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे. इसके बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश की जानकारी नहीं दी गई और न ही उसका पालन कराया गया.
खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का यह गंभीर मामला है. अदालत ने टिप्पणी की कि कई मामलों में या तो सरकारी अधिवक्ता न्यायालय के आदेशों की सूचना पुलिस अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते हैं अथवा पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेशों के प्रति असम्मानजनक रवैया अपनाते हैं.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी को आदेश की जानकारी देने का प्रयास किया था. यहां तक कि पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को भी डाक के माध्यम से आदेश की प्रति भेजी गई थी, जो उन्हें प्राप्त हो गई थी, फिर भी याचिकाकर्ता को रिहा नहीं किया गया.
खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य तथा नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि अवैध हिरासत के मामलों में संवैधानिक प्रतिकर (कम्पेनसेशन) दिया जा सकता है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह एक माह के भीतर अनिल सोनी को 5 लाख रुपये का मुआवजा अदा करे. साथ ही राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह यह राशि संबंधित थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा से वसूल सकती है.
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने थाना प्रभारी के विरुद्ध कर्तव्य में घोर लापरवाही, न्यायालय के आदेश की अवहेलना तथा अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को 13 जुलाई 2026 तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. अनुपालन न होने की स्थिति में उन्हें 13 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा.
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