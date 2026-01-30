ETV Bharat / state

डीएलएड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने का मामला, अवमानना में राज्य के अधिकारी दोषी

डीएलएड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देने के मामले में हाईकोर्ट ने एससीईआरटी निदेशक चार्ज फ्रेम के लिए तलब किया.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में साफ किया है कि केवल अपील दाखिल कर देने से रिट कोर्ट के आदेश का पालन टाला नहीं जा सकता, जब तक उस आदेश पर कोई अंतरिम स्थगन न दिया गया हो. इसी के साथ कोर्ट ने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए एससीईआरटी निदेशक और अन्य अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है.

अपील दाखिल करने में देरी हुई: यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कांटे सिंह को सुनकर दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2023 में साक्षी एवं 77 अन्य की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था. इसके विरुद्ध राज्य सरकार ने दो विशेष अपील दाखिल की. इनमें एक अपील 185 दिन की देरी से और दूसरी 343 दिन की देरी से दाखिल की गई.

आदेश केवल याचियों तक सीमित रहेगा: अपीलीय न्यायालय ने किसी भी स्तर पर रिट कोर्ट के आदेश पर स्थगन नहीं दिया. यह अवश्य कहा था कि रिट कोर्ट का आदेश केवल याचियों तक सीमित रहेगा, लेकिन उसे निलंबित नहीं किया गया. अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याची की ओर से कहा गया कि रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. राज्य की ओर से यह दावा किया गया कि डीएलएड परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर दिया गया है.

राज्य सरकार ने अनुपालन नहीं किया: कोर्ट ने अभिलेखों के परीक्षण में पाया कि निर्धारित समय-सारिणी के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई. याचियों को वास्तविक अवसर प्रदान नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिट कोर्ट का आदेश वर्ष 2023 का है और लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार उसका अनुपालन नहीं कर सकी.

अधिकारी कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं: इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक सरिता तिवारी एवं अन्य 16 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें ताकि अवमानना के आरोप तय किए जा सकें. कोर्ट ने यह भी कहा गया कि उससे पूर्व रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन कर दिया जाता है तो शपथपत्र दाखिल करने पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है.

