डीएलएड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने का मामला, अवमानना में राज्य के अधिकारी दोषी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में साफ किया है कि केवल अपील दाखिल कर देने से रिट कोर्ट के आदेश का पालन टाला नहीं जा सकता, जब तक उस आदेश पर कोई अंतरिम स्थगन न दिया गया हो. इसी के साथ कोर्ट ने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए एससीईआरटी निदेशक और अन्य अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है.

अपील दाखिल करने में देरी हुई: यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कांटे सिंह को सुनकर दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2023 में साक्षी एवं 77 अन्य की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था. इसके विरुद्ध राज्य सरकार ने दो विशेष अपील दाखिल की. इनमें एक अपील 185 दिन की देरी से और दूसरी 343 दिन की देरी से दाखिल की गई.

आदेश केवल याचियों तक सीमित रहेगा: अपीलीय न्यायालय ने किसी भी स्तर पर रिट कोर्ट के आदेश पर स्थगन नहीं दिया. यह अवश्य कहा था कि रिट कोर्ट का आदेश केवल याचियों तक सीमित रहेगा, लेकिन उसे निलंबित नहीं किया गया. अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याची की ओर से कहा गया कि रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. राज्य की ओर से यह दावा किया गया कि डीएलएड परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर दिया गया है.