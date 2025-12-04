गजल होटल मामले में अब्बास और उमर अंसारी की अंतरिम राहत बढ़ी, अब 8 दिसंबर को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को मिली अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है.
Published : December 4, 2025 at 10:10 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 10:26 PM IST
प्रयागराज: गाजीपुर के चर्चित गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामा कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को मिली अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. न्यायमूर्ति समीर जैन ने अंसारी भाइयों की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने पहले से लागू रोक आदेश को आगे बढ़ा दिया है.
अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी पक्ष रखेंगे: सरकारी वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी पक्ष रखेंगे. कोर्ट ने याची की मांग पर सुनवाई स्थगित करते हुए मामले की अगली तारीख 8 दिसंबर तय की है. 12 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
सीजेएम कोर्ट की कार्यवाही रद्द करने की मांग: दोनों भाइयों ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए 31 अगस्त 2022 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अंसारी परिवार के खिलाफ आरोप है कि गाजीपुर में गजल होटल निर्माण के लिए जिस जमीन का बैनामा कराया गया था, उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी.
बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप: जमीन के खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगा था. इन्हीं आरोपों के आधार पर 19 सितंबर 2020 को गाजीपुर कोतवाली थाने में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, बेटे अब्बास और उमर अंसारी सहित 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
