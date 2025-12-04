68500 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला; प्रश्नों के विवाद पर एक और याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
68500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में प्रश्नों के विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
December 4, 2025
प्रयागराज: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में प्रश्नों के विवाद का मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है. अभ्यर्थी रचना यादव ने याचिका दाखिल कर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की है. हालांकि याचिका 159 दिनों के विलंब से दाखिल की गई है. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस डी सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है.
तीन बार मूल्यांकन किया गया: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिमाण जारी होने के बाद ही इस पर विवाद उठा था. मामला न्यायालय पहुंच गया था. परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने फिर से मूल्यांकन किया. इसमें 4800 नए छात्रों का चयन हुआ. इसके बाद भी कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए. कोर्ट के आदेश पर तीसरी बार मूल्यांकन किया गया उसमें भी कई छात्र सफल घोषित हुए. याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने कोर्ट को बताया की 13 अगस्त 2018 को पहली बार रिजल्ट जारी किया गया.
उत्तर का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा: याची अर्चना का 63 अंक प्राप्त हुए जब छात्रों ने असंतोष प्रकट किया तो परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने दोबारा मूल्यांकन किया. तब अर्चना को 66 मार्क्स प्राप्त हुए, इस रिजल्ट में भी जब छात्रों द्वारा प्रश्नों के उत्तर के विवाद को हाईकोर्ट में उठाया तो कोर्ट के 18 सितंबर 2020 के आदेश के अनुपालन में जब तीसरी बार मूल्यांकन किया गया तो 64 अंक प्राप्त हुए.
अदालत ने दो सप्ताह में जवाब मांगा: जितनी बार मूल्यांकन किया गया उतनी बार अलग-अलग अंक प्रदान किए गए . सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में सामान्य और पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ मार्क्स 67 था. परीक्षा नियामक प्राधिकरण जितनी बार कॉपी चेकिंग कर रहा है, उतनी बार प्रश्नों का उत्तर बदल दे रहा है . 68500 सीटों में से लगभग 17000 सीटें अभी भरी नहीं गई है. कोर्ट ने मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
