हाईकोर्ट से एक्सीडेंट में मारे गये ड्राइवर के परिवार को मिली राहत; 23.34 लाख मुआवजा देने का आदेश, कहा- कुशल श्रमिक अधिक के हकदार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशल श्रमिक को अधिक मुआवजे का हकदार मानते हुए दुर्घटना में मृत चालक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि बढ़ा दी है. कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अपील पर फैसला सुनाते हुए मृतक नत्थूलाल यादव के कानूनी दावेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में 9,21,655 रुपये की वृद्धि की है. यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने गीता देवी और 9 अन्य की याचिका पर दिया है.

मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की थी: प्रयागराज निवासी याची गीता देवी के परिवार के सदस्य नत्थूलाल यादव ड्राइवर थे. 28 फरवरी 2016 को सड़क दुघर्टना में उनकी मृत्यु हो गई. गीता देवी ने मुआवजे के लिए मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण में अर्जी दाखिल की. अधिकरण ने 14 लाख 12 हजार 4 सौ रुपये मुआवजा तय किया. याची इसे कम मानते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी.

ड्राइवर कुशल कारीगर की श्रेणी है: याची के अधिवक्ता का कहना था कि मृतक कुशल ड्राइवर था. ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की रकम कम तय की है. हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मुआवजे की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया. हाईकोर्ट ने माना कि मृतक कुशल कारीगर की श्रेणी में आता है. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए, उसे कुशल कारीगर मानते हुए उसकी मासिक आय को दुर्घटना के समय के 8,397 रुपया तय किया. जबकि ट्रिब्यूनल ने 6,000 रुपया प्रति माह माना था.