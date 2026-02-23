ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने वाला आरोपी अगर पहले से शादीशुदा तो मामला धोखाधड़ी का

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तो शादी का वादा शुरुआत से ही कपटपूर्ण माना जाएगा.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 10:02 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी की ही कि यदि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तो शादी का वादा शुरुआत से ही कपटपूर्ण माना जाएगा.

देवबंद की अदालत में मुकदमा लंबित: यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने विपिन कुमार और तीन की याचिका खारिज करते हुए दिया है. याचियों के खिलाफ सहारनपुर के देवबंद स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा लंबित है. तथ्यों के अनुसार पीड़िता ने 22 मई 2025 को विपिन कुमार, उसकी पत्नी, बहन और जीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. पीड़िता का आरोप था कि 2018 में फेसबुक से वह विपिन के संपर्क में आई थी, जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाए.

पीड़िता पांच बार प्रेग्नेंट हुई: एफआईआर के अनुसार पीड़िता पांच बार गर्भवती हुई, जिनमें चार बार उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया. बयान दर्ज कराते समय वह छह महीने की गर्भवती थी और बाद में उसने एक बच्ची को जन्म दिया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए थे, जिनका इस्तेमाल वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए करता था. अन्य आरोपियों पर पीड़िता के परिवार को डराने-धमकाने और समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया.

संबंध आपसी सहमति से बना था: याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि संबंध आपसी सहमति से बना था और इसमें किसी कपटपूर्ण तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया. यह भी कहा गया कि पीडिता शिक्षित है और उसे पता था कि आरोपी शादीशुदा है क्योंकि वह 2016 में उसकी शादी में शामिल हुई थी. सरकारी वकील और पीड़िता के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी शादीशुदा होने के बावजूद शादी का वादा कर रहा था, जो शुरू से ही धोखा था.

पीड़िता को ब्लैकमेल करने का आरोप: उन्होंने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए गुप्त रूप से वीडियो बनाए थे. उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114ए के तहत सहमति की अनुपस्थिति के अनुमान पर भी जोर दिया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की नई धारा 69 पर गौर किया, जो विशेष रूप से कपटपूर्ण साधनों या शादी के झूठे वादे द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को दंडित करती है. कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 दंडात्मक कानून में एक नया प्रावधान है, जिसमें कपटपूर्ण साधनों या शादी के झूठे वादे के माध्यम से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना रेप नहीं है, बल्कि इसे अलग से दंडनीय बनाया गया है.

शादी का वादा झूठा था: कोर्ट ने याचियों की ओर से पेश किए गए उदाहरणों को अलग बताते हुए कहा कि इस मामले में यह परीक्षण का विषय है कि पीड़िता को आरोपी की शादी की जानकारी पहले से थी या नहीं. इसके अलावा आरोपी को शारीरिक संबंध बनाते समय पता था कि वह शादीशुदा है और उसका शादी का वादा झूठा है.

कोर्ट ने कहा- धोखाधड़ी का आरोप साफ है: इसलिए शारीरिक संबंध बनाने की शुरुआत से ही धोखाधड़ी का आरोप स्पष्ट है. कोर्ट ने आगे कहा कि बीएनएसएस की धारा 528 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए. इस मामले में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिसके आधार पर ट्रायल को जारी रखा जाना चाहिए. इसी के साथ कोर्ट ने याचिका को मेरिट के अभाव में खारिज कर दिया.

